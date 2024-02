Izraeli-palesztin

Meghalt egy amerikai katona, aki felgyújtotta magát Izrael nagykövetségénél Washingtonban

2024.02.26 16:25 MTI

Belehalt sérüléseibe az az amerikai katona, aki vasárnap felgyújtotta magát Izrael nagykövetségénél Washingtonban.



A légierő aktív tagjaként említett katona vasárnap a kora délutáni órákban jelent meg Izrael amerikai külképviseletének épületénél, gyúlékony anyaggal locsolta le és lángra lobbantotta magát. Egy hatósági illetékes arról számolt be, hogy a férfi az interneten is közvetítette cselekedetét, a felvételen pedig az hallható, hogy azt mondja: "tovább nem vállal bűnrészességet népirtásban".



A rendőrség nem közölt részleteket az incidensről, a nyomozás tart, így a katona nevét sem hozták nyilvánosságra.



Az amerikai főváros rendőrsége annyit erősített meg, hogy emberei részt vettek egy intézkedésben a titkosszolgálat beavatkozását segítve, és egy bombakereső egység is kivonult, hogy átvizsgáljon egy gyanús járművet. Az autóban nem találtak veszélyes anyagot.



Az élő közvetítésről készült, az egyik közösségi oldalon korábban látható videót azóta eltávolították.



Decemberben Izrael atlantai főkonzulátusa előtt gyújtotta fel magát egy ember. Akkor a hatóságok "szélsőséges politikai tiltakozásnak" nyilvánították az esetet, amelynek helyszínén palesztin zászlót találtak.