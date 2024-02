Ukrajnai háború

A lengyel és a kanadai kormányfő támogatja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna javára

A befagyasztott orosz vagyont Ukrajana javára kell felhasználni, ez ügyben egyetértés van Lengyelország és Kanada között - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, a kanadai hivatali partnerével, Justin Trudeauval közös sajtóértekezleten.



A legfontosabb geopolitikai témákat, ezen belül Ukrajna orosz megtámadását illetően azonos a lengyel és a kanadai álláspont - közölte Tusk a kétoldalú tárgyalásokat követő sajtókonferencián.



A háborúban Ukrajna támogatásra szorul, az összes nyugati országnak határozottabban kell cselekednie - szorgalmazta Tusk, hozzátéve: több lehetőség is van arra, hogy a Nyugat "nagyon intenzív" nyomást gyakoroljon Oroszországra.



Bejelentette: ő és a kanadai miniszterelnök együtt fognak működni "az európai, amerikai és japán barátaikkal" annak érdekében, hogy a külföldi bankokban őrzött, 300 milliárd dollár értékű befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére, valamint az orosz agresszió ellen használják fel.



A védelmi kiadásokat érintő újságírói kérdésre válaszolva Tusk hangsúlyozta: "nem a legközelebbi években, hanem a legközelebbi hónapokban" kell elérni a védelmi képességek, ezen belül a lőszer- és fegyvergyártás olyan szintjét, amely felülmúlja Oroszország lehetőségeit. "Máskülönben a Nyugat az orosz agresszió újabb áldozatává válik, és képtelen lesz segíteni Ukrajnán és önmagán is" - tette hozzá.



Utalva arra, hogy Lengyelország a GDP négy százalékát szánja a védelmi kiadásokra, Tusk kijelentette: nem lát semmi okot arra, hogy "az olyan gazdag országok, mint amilyenek a Nyugat államai, a NATO-tagállamok, ne legyenek képesek az orosz képességeket meghaladó védelem felépítésére".



"Van egy másik Donald, aki a tagállamok kioktatására szakosodik a készázalékos kötelezettség teljesítését illetően" - utalt Tusk az amerikai republikánusok legesélyesebb elnökjelöltje, Donald Trump által nemrég tett, a NATO kollektív védelmének elvét és a tagországok védelmi kiadásait érintő kijelentésére. Ebben a témában "nem helyettesítem (Trumpot), nincsenek olyan meggyőzési képességeim" - jegyezte meg Tusk.



"A NATO-n és az Európai Unión belül nem lehet helye semmiféle - az orosz-ukrán háborút érintő - kétségnek" - fogalmazott a lengyel kormányfő, és jelezte: ezt az álláspontot képviselni fogja a visegrádi csoport keddi prágai találkozóján is.



Justin Trudeau a védelmi kiadások kapcsán felidézte: miután elfoglalta posztját, azok növelésére kötelezte el magát. Sorolta az országa NATO-aktivitását bizonyító lépéseket, de beismerte: tudja, hogy "még sok a teendő".



Kanada védelmi kiadásai tavaly a GDP 1,38 százalékát érték el.



Ukrajnát illetően Trudeau felidézte: a háború kitörésének második évfordulóján, szombaton több európai vezető politikussal együtt Kijevbe látogatott. "Rendíthetetlenül támogatjuk az összes, mindnyájunk szabadságáért harcoló ukránt" - hangsúlyozta a kanadai kormányfő.