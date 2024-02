Izraeli-palesztin

Bemutatták a Rafah elleni támadás terveit Izraelben

Az izraeli hadsereg felelősei bemutatták a hadikabinetnek a palesztin civil lakosság kimenekítésének terveit a Gázai övezetben folyó harcok területéről, és ismertették a készülő hadműveleti terveket - jelentette be közleményben a miniszterelnöki hivatal Izraelben hétfőn.



A terv a civilek kimenekítését szolgálja Rafahból, hogy ott szárazföldi hadműveletet indíthassanak. A Gázai övezet legdélibb részén, az egyiptomi határ közelében fekvő Rafahnál közel másfél millió, az övezet északi részéről elmenekült palesztin él ideiglenes szálláshelyeken.



"Nem hisszük, hogy le lehetne folytatni egy hadműveletet, egy nagy katonai műveletet Rafahban, hacsak nincs világos és végrehajtható terv a civilek védelmére, biztonságba helyezésére, élelmezésére, ruházására és elhelyezésére" - mondta előzőleg vasárnap a közvetlenül Joe Biden amerikai elnöknek alárendelt Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója.



Az izraeli miniszterelnöki hivatal azt is bejelentette, hogy a hadikabinet jóváhagyta a humanitárius segélyeknek a Gázai övezet északi részébe történő közvetlen beszállítását.



Azért döntöttek így, hogy oly módon tudjanak segítséget nyújtani az övezetben élőknek, hogy közben megakadályozzák az övezet északi részén és más területeken a segélyszállító teherautók kifosztását.



A segélyeket övezetbe juttató konvojok jelenleg az övezet déli részén fekvő Rafahnál és a Kerem Salom átkelőhelyeken lépnek be Gázába, és onnan haladnak az északi részek felé.



A miniszterelnöki hivatal további közlése szerint az izraeli védelmi minisztérium és a hadsereg lakásokat épít katonák számára a gázai határ közelében fekvő negyvenöt izraeli településen.



A palesztin iszlamista Hamász szervezet felügyelte gázai egészségügyi minisztérium szerint kilencven palesztin halt meg az elmúlt napon az övezetben. A közlés szerint a szárazföldi harcok októberi kezdete óta legkevesebb 29 782 palesztin vesztette életét és 70 043 gázai sebesült meg a háború nyomán.



Az izraeli hadsereg hétfőn bejelentette, hogy a libanoni síita Hezbollah célpontjait is lőtte az északi határon túl. A hadművelet kezdete óta először támadtak a Libanon középső, és nem déli részén fekvő Baalbek térségében, mintegy száz kilométerre a határtól.



A Hezbollah fellegvárának tekintett Baalbekből legalább két légicsapást jelentettek. Korábban libanoni területen lezuhant az izraeli hadsereg támadó drónja, miután a Hezbollah rakétát indított ellene.



Az izraeli hadsereg egységei vasárnap este huszonkét, terrortevékenységgel gyanúsított palesztint tartóztattak le Ciszjordániában, és lefoglaltak több mint százezer sékel (közel tízmillió forint) értékben terrorcélokat szolgáló pénzeket.



A hadsereg szerint a gázai háború kezdete óta mintegy 3250 palesztint tartóztattak le Ciszjordániában, akik közül több mint 1350-en a Hamásszal állnak kapcsolatban.