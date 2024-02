Ukrajnai háború

A brit miniszterelnök szerint Ukrajnának kell adni a zárolt orosz vagyoneszközöket

A hét vezető ipari hatalomnak (G7) meg kell találnia a zárolt orosz vagyoneszközök kisajátításának törvényes módját, és ezeket a pénzügyi forrásokat Ukrajnának kell adni - írta a The Sunday Times című vasárnapi brit lapban megjelent cikkében Rishi Sunak brit miniszterelnök.



A konzervatív párti kormányfő szerint első lépésként a befagyasztott orosz vagyonok kamatait kell Ukrajnának folyósítani, majd a lefoglalt eszközállományt is oda kell adni Kijevnek.



Az eddigi szankciók 400 milliárd dollár pénzügyi forrástól fosztották meg Oroszországot; ebből további négy évig lehetne finanszírozni az ukrajnai orosz hadműveleteket - áll a brit miniszterelnök vasárnapi cikkében.



A G7-országok által a háború kezdetének második évfordulója alkalmából előző nap kiadott közös közlemény visszafogottabb szóhasználattal említi az orosz vagyoneszközök felhasználásának lehetőségét.



A londoni miniszterelnöki hivatal által is ismertetett kommüniké megfogalmazása szerint a G7-csoport tagjai a területükön lefoglalt orosz állami vagyoneszközöket mindaddig zár alatt tartják, amíg Oroszország nem téríti meg az Ukrajnának okozott károkat.



A nyilatkozat idézi a Világbank becslését, amely 486 milliárd dollárra taksálja az Ukrajnának okozott háborús károkat.



A G7-országok a közlemény szerint "további lépéseket" szorgalmaznak a zárolt orosz vagyontömeg felhasználásának lehetővé tételére "a vonatkozó szerződéses kötelezettségekkel és törvényekkel összhangban".



Vasárnap megjelent cikkében a brit kormányfő ugyanakkor úgy fogalmaz, hogy "nagyobb bátorságot kell tanúsítani" a zárolt orosz vagyonok kisajátításának ügyében.



Rishi Sunak szerint bátrabbnak kell lenni a hadiipari termelés felfuttatásában is. A G7-országok együttes hazai összterméke (GDP) huszonötször, összesített védelmi költségvetésük tizenötször nagyobb Oroszországénál, és "ideje, hogy ennek az erőnek gyakorlati jelentőséget adjunk" - hangsúlyozza írásában a brit miniszterelnök.