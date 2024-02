Diplomácia

Németország átnevezi Kijevet

A német hatóságok úgy döntöttek, hogy az ukrán főváros, Kijev orosz írásmódjáról áttérnek az ukrán helyesírásra - közölte szombaton a külügyminisztérium. Az eddig németül "Kiew"-ként ismert várost ezentúl "Kyjiw"-ként fogják írni - közölte a minisztérium az X-en (korábban Twitter) közzétett közleménysorozatában.



A változást bejegyezték a hivatalos használatra szolgáló nyilvántartásba, amely a kormányzati dokumentumok irányelveiről rendelkezik. A külügyminisztérium közölte, hogy a változást fokozatosan vezetik be.



A közlemény nem részletezte a változtatás okait, csak annyit mondott, hogy a helyesírás számos szervezetnél bevett gyakorlat volt.



A japán védelmi minisztérium 2022 márciusában hozott hasonló döntést, mintegy egy hónappal a Moszkva és Kijev közötti konfliktus kezdete után. A lépésre a főbb médiatudósítások áttekintése után került sor - közölték akkor.



Az ukrán hatóságok legalább 2018 óta kampányolnak a helyesírás megváltoztatásáért. Az Egyesült Államok földrajzi nevekkel foglalkozó testülete (BGN) - amely az Egyesült Államok kormányzatának egész területén fenntartja az egységes földrajzi névhasználatot - 2019 júniusában hasonló változtatásokat vezetett be, amikor elfogadta a "Kyiv" szót.



Az AP hírügynökség két hónappal a BGN döntése után követte a példát. Az orosz Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat (Rosreestr), amely a földrajzi elnevezések szabványaiért felelős, akkor azt mondta, hogy nem látja szükségét semmilyen változtatásnak, hozzátéve, hogy az orosz jog szerint továbbra is a "Kiev" a helyes írásmód. A hivatal azt is közölte, hogy az ukrán hatóságok 2016 óta nem működnek együtt vele.



Bár néhány nagy brit és amerikai médium az elmúlt években szintén átállt a "Kyiv" írásmódra, más nyugati országok, köztük Franciaország és Spanyolország számos médiuma továbbra is a "Kiev" szót használja.