Diplomácia

Ukrajna biztonsági megállapodásokat kötött Olaszországgal és Kanadával

Olaszország és Kanada vezetői szombati kijevi látogatásuk során biztonsági megállapodásokat írtak alá Ukrajnával, ezzel jelezve az Ukrajna és Oroszország közötti harcok harmadik évének kezdetét.



A Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök által aláírt megállapodás szerint Ottawa 3,02 milliárd kanadai dollár (2,2 milliárd dollár) "makrogazdasági és katonai támogatást" nyújt.



Kanada az orosz katonai művelet 2022. februári kezdete óta 1,78 milliárd dollár katonai támogatást nyújtott Kijevnek, és nemrég több mint 800 többcélú drón szállítására tett ígéretet.



"Továbbra is ott leszünk Önökkel, amíg csak szükséges és mindennel, ameddig Ukrajna győz" - mondta Trudeau a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésén.



A Zelenszkij és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között létrejött megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, bár az ukrán vezető szerint a megállapodás megalapozza a mélyebb együttműködést. "Köszönöm Olaszországnak az Ukrajnának nyújtott támogatását, különösen államunk védelmi képességét és újjáépítését, valamint azt, hogy továbbra is katonai segítséget nyújt Ukrajnának" - tette közzé szombaton az X-en (korábban Twitter).



Olaszország 2022 februárja óta nyolc katonai segélycsomagot hagyott jóvá 722 millió dollár értékben a németországi Kiel Intézet szerint.



A szombaton Kijevben kötött megállapodások a múlt héten Franciaországgal, Németországgal és Dániával, valamint a múlt hónapban az Egyesült Királysággal kötött hasonló paktumokat követik.



A fegyverek, felszerelések és pénzügyi segélyek szállítása az EU-ban és az Egyesült Államokban zajló elkeseredett politikai harcok miatt késett. Az amerikai kongresszus republikánusai mindeddig megtagadták Joe Biden elnök legutóbbi ukrajnai segélytörvényének jóváhagyását.



Oroszország többször is kijelentette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverzetszállítások nem változtatják meg a konfliktus menetét, és csak növelik a további eszkaláció kockázatát.