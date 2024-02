Ukrajnai háború

Ötszáz intézkedésből álló szankciós csomagot jelentett be az USA Oroszország ellen

Az Egyesült Államok 500 újabb szankciót vezet be Oroszország és oroszországi személyek ellen az Ukrajna elleni folytatódó háború és Alekszej Navalnij halála miatt - jelentette be pénteken Joe Biden elnök.



Az elnöki közlemény szerint az újabb büntetőintézkedések többek közt olyan személyek ellen irányulnak, akik szerepet játszottak Alekszej Navalnij bebörtönzésében. Ezek mellett újabb szankciók sújtják az orosz pénzügyi szektort és a hadiipart, valamint az Egyesült Államok további intézkedésekkel szűkíti Oroszország nemzetközi beszerzési forrásait - közölte Joe Biden, hozzátéve, hogy olyan szereplők is szerepelnek a listán, akik kijátszották a korábban bevezetett intézkedéseket.



Az elnök azt is bejelentette, hogy új exportkorlátozásokat is bevezet az Egyesült Államok 100 olyan szereplő ellen, aki "hátsó kaput biztosít az orosz háborús gépezet számára", és az amerikai lépések célja az is, hogy tovább csökkentsék Oroszország energiahordozókból származó bevételeit.



Joe Biden - mint mondta - arra is utasította munkatársait, hogy "erősítsék a civil társadalom és a független média támogatását, valamint azokét, akik a demokráciáért küzdenek szerte a világban".



Az ukrajnai háború kitörésének második évfordulója alkalmából közzétett nyilatkozatában Joe Biden ismét határozott sürgetést fogalmazott meg az amerikai Kongresszus alsóháza, a Képviselőház felé, hogy fogadja el az Ukrajna katonai támogatását is tartalmazó törvényjavaslatot, "mielőtt túl késő lesz".



Az úgynevezett nemzetbiztonsági törvényt a demokrata többségű felsőház, a Szenátus több republikánus szenátor támogatása mellett fogadta el múlt héten. A jogszabály sorsa a republikánus többségű Képviselőháztól függ, ami jelenleg kéthetes ülésezési szünetet tart.