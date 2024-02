Kanada

Életfogytiglanra ítélték a férfit, aki teherautóval szándékosan halálra gázolt egy muszlim családot

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a kanadai bíróság csütörtökön azt a férfit, aki teherautóval szándékosan elgázolta egy muszlim család öt tagját 2021 júniusában, az áldozatok közül négyen meghaltak.



Renée Pomerance bíró az ítélethirdetéskor kijelentette, hogy a saját maga szerint is fehér nacionalista nézeteket valló Nathaniel Veltman cselekménye terrorakció volt. "A tettes nem ismerte az áldozatokat, sosem találkozott velük. Azért ölte meg őket, mert muszlimok voltak" - szögezte le.



Hozzátette, hogy a 23 éves Veltman rengeteg, az interneten fellelhető szélsőjobboldali tartalom iránt érdeklődést mutatott.



A tárgyalás során a vád levetítette azt a videofelvételt, melyen Veltman egy nyomozónak elmondja, hogy tettét a fehér felsőbbrendűségbe vetett hit inspirálta, és ezzel kapcsolatban egy kiáltványt is írt.



Az elkövető ügyvédje, Christopher Hicks elmondta, egyelőre még nem döntöttek a fellebbezéssel kapcsolatban.



Veltman a kanadai Ontario tartomány London nevű településén hajtott az esti sétára indult Afzaal család tagjai közé a járdán 2021 júniusában. A támadásban Salman Afzaal és felesége, Madiha, a lányuk, Yumna és Afzaal anyja, Talat életét vesztette, a pár 9 éves fia pedig súlyos sérüléseket szenvedett.



A bíróság már tavaly novemberben bűnösnek mondta ki Veltmant, de a büntetést csak most szabták ki rá.



A kanadai jogrend szerint az előre megfontolt gyilkosságban bűnösnek talált elítéltek automatikusan életfogytiglani börtönbüntetést kapnak, és csak 25 év után nyílik lehetőségük arra, hogy kérelmezzék a feltételes szabadlábra helyezésüket.