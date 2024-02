Szigor

Megtilthatják a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát Floridában

Elfogadta a floridai törvényhozás csütörtökön azt a törvényjavaslatot, mely a 16 éven alattiaknak megtiltja a közösségi média-használatot. A törvény hatályba lépéséhez a kormányzó aláírása szükséges.



A törvényjavaslat mellett Florida állam szenátusában 23-an szavaztak, 14-en pedig ellene. Ugyanazon a napon az állam képviselőházában is elfogadták, 108 igen és hét nem szavazattal.



Az országszerte számos vitát kiváltó javaslat támogatói a közösségi oldalak fiatalokra gyakorolt káros hatásaival érveltek. A javaslatot benyújtó republikánus szenátor, Erin Grall kiemelte, hogy olyan techcégekről van szó, melyek a gyerekek manipulálása érdekében függőséget okozó eszközöket is készek bevetni.



Több szenátor azonban úgy vélte, elsősorban a szülők, és nem a hatóságok dolga figyelemmel kísérni a gyerekek online tevékenységét, és a szülők beleszólási jogát hangoztatta csütörtöki sajtótájékoztatóján Florida állam kormányzója, az ugyancsak republikánus Ron De Santis is.



A kormányzó - akinek egyébként még aláírásával hitelesítenie kell a törvényt, hogy hatályba lépjen - januárban már emlékeztetett, hogy több hasonló kezdeményezést a bíróságok már megakadályoztak.



A törvényjavaslat más ellenzői azt hangoztatták, hogy megsérti az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítését, mely a szólás- és sajtószabadságról rendelkezik.



Amennyiben hatályba lép, a közösségi oldalak felelőssége lesz a 16 éven aluliak regisztrálásának megakadályozása, valamint a már meglévő, 16 éven alattiak fiókjainak eltávolítása.



A legtöbb közösségi oldal csak a 13 éven alattiak regisztrációját tiltja, ám ezt a szabályt világszerte nagyon sokan kijátsszák, mivel a regisztrációnál beírt adatokat gyakorlatilag senki nem ellenőrzi.



Tavaly a szövetségi bíróság megsemmisítette Arkansas állam azon törvényét, mely szülői engedélyhez kötötte volna a kiskorúak közösségimédia-használatát.