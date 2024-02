Katasztrófa

Borzalmas tűzvész Valenciában, többen meghaltak és sokan eltűntek

Négy ember életét vesztette, 19-en eltűntek egy épülettűzben a kelet-spanyolországi Valenciában - közölték a helyi hatóságok péntek hajnalban.



A lángokat egész éjjel oltották a tűzoltók a 138 lakásos komplexumban, amelyet továbbra is hűtenek, de egyelőre nem tudtak bejutni az épület belsejébe.



A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 14 embert szállítottak kórházba, köztük hat tűzoltót és egy gyereket is, többségüket füstmérgezés gyanújával. A sérültek ellátására tábori kórházat alakítottak ki a helyszínen.



A társasház lakói közül többeket az erkélyekről mentettek ki tűzoltósági daruval a lángoló épületből. Éjszakára buszokkal szállították őket a város különböző szállodáiba, és gyűjtést indítottak számukra, mert a tűzben mindenüket elveszítették.



A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismert, a hatóságok annyit közöltek, hogy a lángok az ötödik emelet egyik lakásából indultak ki, és terjedtek el a két épületből álló tömbben, amely reggelre teljesen kiégett.



Az első vélemények szerint a gyors terjedéshez hozzájárult az erős, óránként 50-60 kilométeres erősségű szél, valamint az épület burkolatának poliuretán anyaga is.



A tűz nagy kiterjedése miatt a közeli városokból, Alicantéból és Castellónból is vezényeltek át tűzoltóegységeket, valamint bevonták a katonaság speciális egységét.



A tragédia miatt Valencia városa háromnapos hivatalos gyászt rendelt el.