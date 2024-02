Ukrajnai háború

Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány

2024.02.22

Az ukrajnai háború kezdetének közelgő második évfordulója elé időzített széleskörű intézkedéscsomag a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint olyan külföldi vállalatokat is érint, amelyek segítik Moszkvát a korábbi szankciók megkerülésében, vagy hadfelszereléseket - köztük rakétaindító rendszereket, rakétákat és robbanószereket - szállítanak az orosz fegyveres erőknek.



A brit intézkedések céljai között szerepel emellett az olyan jövedelemforrások további szűkítése, mint például az Oroszországgal folytatott fém-, gyémánt- és energiahordozó-kereskedelem.



David Cameron brit külügyminiszter az új szankciócsomag ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: Vlagyimir Putyin orosz elnök tévesen úgy gondolta, hogy gyors győzelmet arathat, mivel az orosz gazdaság nagyobb, mint az ukrán, az Ukrajnát támogató országok gazdaságai azonban együttesen 25-ször nagyobbak, mint az orosz gazdaság.



Az Oroszországra kifejtett nemzetközi gazdasági nyomás miatt Moszkva éppen ezért "nem engedheti meg magának az illegális inváziót", mivel a szankciók "megfosztják Putyint az immár küszködéssé fajult háborújához szükséges erőforrásoktól" - fogalmaz csütörtöki nyilatkozatában a londoni külügyi tárca vezetője.



Az új brit szankciócsomag érintettjei között szerepel mások mellett Niels Troost holland olajkereskedő, akinek Paramount Energy & Commodities nevű cége a brit külügyminisztérium szerint lehetővé teszi az orosz nyersolaj akadálytalan nemzetközi forgalmazását a hét globális vezető ipari hatalom (G7) által bevezetett korábbi szankciók megkerülésével.



Kiterjednek a brit szankciók a világ legnagyobb gyémántbányászati vállalatára, az orosz Alrosára és a cég új vezérigazgatójára, Pavel Marinicsevre is.



A brit külügyminisztérium becslése szerint az Alrosa a gyémánt világpiacának 30 százalékát ellenőrzi.



A csütörtökön bejelentett brit szankciók érintik emellett a Cozum Yazilim Donanim Elektronik nevű török vállalatot, amely London szerint elektronikai részegységeket szállít az orosz haderőnek.



A brit külügyminisztérium kínai vállalatokkal szemben is büntetőintézkedéseket foganatosított.



A csütörtöki tájékoztatás szerint ezek között szerepelnek a nemzetközi piacon Finder Technology, illetve Juhang Aviation Technology elnevezéssel tevékenykedő kínai cégek, amelyek szankciók hatálya alatt álló elektronikai termékeket szállítanak Oroszországnak.

Szankciókat jelentett be a brit kormány a Beijing Micropilot Flight Control Systems nevű kínai vállalat ellen is, amely a londoni külügyi tárca szerint személyzet nélküli repülőeszközökhöz gyárt hajtóműveket. A cég által előállított hajtóműveket megtalálták az Ukrajnában bevetett orosz drónokban - áll a brit külügyminisztérium csütörtöki ismertetésében.



A szankciócsomag egyéb intézkedések mellett megtiltja pénzügyi szolgáltatások nyújtását az érintett személyek és vállalatok számára a brit pénzügyi rendszeren keresztül, és beutazási tilalmat is tartalmaz, amelynek alapján kötelező megtagadni a nagy-britanniai belépési és tartózkodási engedélyt az érintettektől.