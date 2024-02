Ukrajnai háború

Fehérorosz védelmi miniszter: több mint százezer ukrán katona van a fehérorosz határnál

Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter csütörtökön azt állította egy tévéinterjúban, hogy Ukrajna 112-114 ezer fős csapásmérő erőt összpontosított a fehérorosz határhoz, egyúttal kilátásba helyezte, hogy "teketóriázás nélkül" lelövik a NATO-gépeket, ha megsértik a Fehérorosz Köztársaság légterét.



A tárcavezető erről a Rosszija 24 orosz tévécsatornának beszélt. Kijelentette, hogy a több mint százezer fős ukrán haderőből szerinte mindössze csak 17 ezer főt használnak közvetlenül a határ védelmére. Úgy vélte ugyanakkor, hogy egyelőre nem szükséges katonai erőket vezényelni az ukrán határhoz a fehérorosz oldalon. Szavai szerint most a legnagyobb veszélyt országára nézve az "Ukrajnából érkező szabotázscsoportok" jelentik.



A fehérorosz miniszter azt is elmondta, hogy a Nyugat állítólag katonai műveletre készül, és objektumok felderítését végzi Fehéroroszország területén. "Tudjuk, ki ellen irányulnak ezek a katonai műveletek. Folyamatos felderítés zajlik minden formában, rádiótechnikával, repülőgépekkel és drónokkal. Naponta öt-kilenc bevetést hajtanak végre" - fejtegette, hozzátéve hogy a "Nyugat" űrfelderítést is végez országa fölött, ami azt mutatja, hogy " aktívan érdeklődik" a fehérorosz katonai támaszpontok és létesítmények iránt.



Hrenyin előrebocsátotta, hogy Fehéroroszország le fogja lőni a NATO-gépeket, ha - mint állította - továbbra is megsértik Fehéroroszország légi határait. Elmondta még, hogy a tervek szerint 2025-ben Fehéroroszország és Oroszország közös hadgyakorlatot tart Fehéroroszország területén.