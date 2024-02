Ukrajnai háború

A déli ukrán erők megerősítették, hogy csapást mértek az orosz csapatokra Herszon megyében

Három robbanás is történt ott, ahol orosz katonákat készítettek fel a megyében lévő Krinki település elleni rohamra.

A déli ukrán védelmi erők megerősítették csütörtökön, hogy csapást mértek Herszon megyében az orosz csapatok egy összpontosulására, amelynek a parancsnoksága is valószínűleg ott volt.



Natalja Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsokság sajtóközpontjának vezetője az ukrán Szabadság Rádiónak elmondta, hogy három robbanás is történt ott, ahol orosz katonákat készítettek fel a megyében lévő Krinki település elleni rohamra. Megjegyezte: arról a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján fekvő településről van szó, amelyről a héten Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állította, hogy bevették az orosz csapatok. Humenyuk hozzátette, hogy az oroszoknak okozott veszteségeket még ellenőrzik.



Olekszandr Tarnavszkij, a délkelet-ukrajnai szektorban (Tavria) szolgálatot teljesítő ukrán csapatok parancsnoka a Telegramon arról írt, hogy a Donyeck megyei Avgyijivka (oroszul Avgyejevka) térségében az orosz erők most átcsoportosításokat hajtanak végre és tartalékokat képeznek, az ukrán védelmi erők pedig erősítik állásaikat.



Szavai szerint az Avgyijivkát környező településeken az ukrán erők az elmúlt 24 órában 19 orosz támadást vertek vissza. "Az ellenség átcsoportosítja erőit, mivel hatalmas veszteségeket szenvedett az Avgyijivka elleni hadművelet során, tartalékokat mozgósít, és ismét aktívan használja légierejét. Csapataink eközben erősítik réteges védekezésüket további alakulatokkal és új lőállásokat hoznak létre" - fejtette ki a parancsnok.



Hozzátette: a Tavria szektorban az elmúlt nap alatt 42 összecsapásra került sor, az oroszok 37 légicsapást indítottak, és 1270 tüzérségi lövedéket lőttek ki, valamint 90 alkalommal vetettek be kamikaze drónokat. Közlése szerint szerdán 515 főt vesztett az orosz hadsereg a térségben, megsemmisült egyebek mellett négy harckocsijuk és hat tüzérségi rendszerük, ezenfelül az ukrán csapatok öt ellenséges lőszerraktárt semmisítettek meg.



Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 407 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett hét orosz harckocsit, 41 tüzérségi és két légvédelmi rendszert.



Az ukrán légierő közölte a Telegramon, hogy az Ukrajnát az éjjel támadó tíz orosz Sahíd csapásmérő drónból nyolcat megsemmisített.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) honlapján arról tájékoztatott, hogy 2023 decembere óta az orosz csapatok már több mint húsz észak-koreai rakétát lőttek ki Ukrajna városaira, köztük Hwaszong-11 típusú ballisztikus rakétákat. A támadások következtében legalább 24 civil vesztette életét, több mint száz polgári lakos pedig súlyosan megsérült.

Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója a Telegramon közzétette, hogy az orosz erők a reggeli órákban a régió beriszlavi járását ágyúzták, egy helyi lakos életét vesztette.



A DTEK energiaszolgáltató magánvállalat arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg egy frontvonal menti hőerőművet támadott meg, aminek következtében hat munkás megsérült, és az erőmű berendezései is súlyosan károsodtak. A vállalat hozzátette, hogy az idei fűtési szezon kezdete óta mintegy negyven alkalommal lőtt rá az orosz hadsereg a DTEK hőerőműveire.