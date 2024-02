Egészségügy

Kanyarójárvány van Belgrádban

Kanyarójárvány van Belgrádban - erősítette meg a szerb főváros közegészségügyi hivatala a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) csütörtökön.



A hivatalos adatok szerint február 6-án regisztrálták az első beteget, azóta pedig további 11 esetet igazoltak. A járványügyi szakemberek azt is közölték, hogy a betegek többsége vagy nem kapott védőoltást, vagy nem lehet tudni, hogy be van-e oltva. A regisztrált betegek között felnőttek és gyerekek is vannak.



A kanyaró ellen is védő MMR védőoltást a gyerekek először 12-15 hónapos korukban, majd iskolába indulás előtt kapják meg.



A belgrádi közegészségügyi intézet közölte, hogy a nyájimmunitás eléréséhez a gyerekek 95 százalékának a beoltására van szükség. A legtöbb szerbiai óvodában már bevezették azt a szigorítást, amely szerint a gyerekek csak az oltási igazolás felmutatásával mehetnek az intézménybe.



Szerbiában 1993 előtt csak egyszer oltották be a gyerekeket, a kétszeres védőoltást csak ez után kezdték alkalmazni, így az 1980 előtt születetteknek nem megfelelő a védettsége a kanyaró ellen, s ezért újra védőoltást kell kapniuk. A szakemberek arra kérték mindazokat, akik csak egyszer kaptak vakcinát, hogy jelentkezzenek valamely egészségügyi intézményben, és oltassák be magukat.