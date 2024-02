Bűnügy

Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a dél-koreai "kriptokirályt"

A bíróság két döntést hozott, az egyik szerint Do Kvont kiadják az Egyesült Államoknak, a másikban pedig elutasították a kiadatását Dél-Koreának. 2024.02.22 22:30 MTI

Az Egyesült Államoknak adja ki Montenegró a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, a kriptokirályként is ismert Do Kvont - közölte Marija Rakovic, a podgoricai felsőbíróság szóvivője a Dan című montenegrói napilap csütörtöki beszámolója szerint.



A szóvivő arról is beszámolt, hogy a bíróság két döntést hozott, az egyik szerint Do Kvont kiadják az Egyesült Államoknak, a másikban pedig elutasították a kiadatását Dél-Koreának. Az elítélt ügyvédjeinek három napjuk van fellebbezni.



Do Kvont és társát, a Terraform pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsunt tavaly március 23-án a podgoricai repülőtéren fogták el, amikor egy Dubajba tartó magánrepülőre készültek felszállni. Mindkét férfi hamis okmányokkal utazott volna. Tavaly júniusban közokirat-hamisítás miatt mindkettőjüket négy-négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték Podgoricában.



Közben a montenegrói igazságügyi minisztériumhoz az Egyesült Államoktól és Dél-Koreától is érkezett kérelem a férfiak kiadatására. A podgoricai felsőbíróság novemberben arról tájékoztatott, Do Kvon beleegyezett abba, hogy Dél-Koreának adják ki. Erről azonban az igazságszolgáltatásnak kellett döntenie azt követően, hogy a férfi letöltötte kiszabott börtönbüntetését Montenegróban.



A montenegrói igazságügyi minisztérium február 5-én még azt közölte: Hon Csang Dzsunt kiadták Dél-Koreának.



Do Kvon blokklánccége 2022-ben omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna, elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek. A "kriptokirály" korábban ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte. Emellett több Twitter-üzenetében hangsúlyozta, hogy "egyáltalán nincs szökésben", azonban tartózkodási helyét "biztonsági okokra" hivatkozva nem volt hajlandó elárulni.