Navalnij anyja bírósági keresetet nyújtott be fia holttestének kiadatása érdekében

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető anyja keresetet nyújtott be az északi-sarkvidéki Szalehard város bíróságán, mert a hatóságok megtagadták fia holttestének kiadását - közölte a TASZSZ orosz hírügynökség szerdán.



A bebörtönzött orosz ellenzéki aktivista és politikus pénteken, 47 éves korában halt meg a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) tájékoztatása szerint Navalnij séta után hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és meghalt. Halálhíre nemzetközi felháborodást váltott ki, számos ország bekérette a helyi orosz nagykövetet.



Navalnij holttestét a büntetőtelepről Szalehard városába, a körzet székhelyére vitték a haláleset kivizsgálásával megbízott orosz nyomozók.



Az ellenzéki vezető anyját és ügyvédeit azonban hétfőn már nem engedték be a halottasházba. Kira Jarmis, Navalnij szóvivőjének beszámolója szerint a nyomozók arról tájékoztatták az anyát és ügyvédeit, hogy az aktivista halálával kapcsolatos vizsgálatot meghosszabbították.



Ljudmila Navalnaja kedden videoüzenetben szólította fel a hatóságokat, hogy adják ki fia holttestét. Mint fogalmazott: erről Putyinnak kell döntenie.



"Hadd lássam végre a fiamat! Követelem holttestének azonnali kiadását, hogy méltó módon eltemethessem" - mondta a videóban Ljudmila Navalnaja.



Az orosz hatóságok közlése szerint legalább 14 napra van szükségük ahhoz, hogy elvégezzék a különböző vizsgálatokat a holttesten, ezért azt még nem tudják átadni a hozzátartozóknak.



A politikai aktivista özvegye is megszólalt, aki szintén elhunyt férje holttestének kiadását követelte, hogy méltó módon temethessék el, és az emberek elbúcsúzhassanak tőle. Navalnaja ezek után azzal vádolta meg az orosz elnököt, hogy ő ölte meg a férjét. A 47 éves nő azt állította, hogy a hatóságok azért nem adják át a holttestet az édesanyának, mert arra várnak, hogy a novicsok idegméreg nyomai kiürüljenek.



Ezekután Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: Navalnaja állítása, hogy idegmérget használtak a férje ellen, megalapozatlan. "Természetesen ezek teljesen megalapozatlan, arcátlan vádak az orosz államfő ellen, mert semmivel sincsenek alátámasztva" - mondta Peszkov.



Az OVD-Info emberi jogi szervezet szerint már 75 ezer ember csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amelyben azt kérik a kormánytól, hogy Navalnij földi maradványait adják át a hozzátartozóinak.



A hatályos orosz jogszabályok 30 napig is lehetővé teszik a holttest vizsgálatát, ha felmerül a gyanú, hogy egy büntetés-végrehajtási intézet őrizetese nem természetes halállal halt meg - közölte Dmitrij Agranovszkij ügyvéd, a moszkvai Lipcer, Sztavickaja és Társai ügyvédi iroda igazgatója a Szolovjov Live orosz médiacsatorna műsorában szerdán.

Navalny's mother appeals directly to Putin from outside the Arctic prison colony where her son died.



"Give me my son's body so I can bury him like a human being," she says. She has already waited five days. pic.twitter.com/6ZkCaPIKYG