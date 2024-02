Gyermekvédelem

Szigorítják Angliában a gyerekek elleni szexuális támadások büntetőjogi szankcionálását

2024.02.21 18:39 MTI

A gyerekek elleni szexuális támadások büntetőjogi szankcionálásának szigorítására jelentett be terveket szerdán a brit kormány.



A londoni belügyminisztérium tájékoztatása szerint az új törvénytervezet alapján hét évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók mindazok, akik tevőlegesen segítik a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetőit.



A tervezett jogszabály szerint azoknak - például a tanároknak és az egészségügyi szakellátás dolgozóinak -, akik Angliában hatósági szabályozás alá tartozó munkakörökben foglalkoznak gyerekekkel, kötelező lesz bejelentést tenniük, ha a gondjaikra bízott gyerekek elleni szexuális bűncselekményekről szereznek tudomást.



Azokat, akik ilyen munkakörben dolgoznak és nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek, a szerdán előterjesztett törvénytervezet alapján eltilthatják attól, hogy hivatásszerűen fiatalkorúakkal foglalkozzanak.



A brit kormány mindemellett a jelenleginél szélesebb jogkörökkel hatalmazza fel a rendőrséget annak megakadályozására, hogy a szexuális bűncselekmények miatt elítéltek hatósági listáján szereplők nevük megváltoztatásával próbáljanak kikerülni a hatóságok látóköréből, és más személyazonosság mögé rejtőzve újból bűncselekményeket kövessenek el.



A szerdán ismertetett szigorító intézkedések zöme szerepelt a gyermekek elleni szexuális visszaélések kivizsgálására 2014-ben létrehozott független bizottság (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, IICSA) ajánlásai között.



A testületet, amely 2022-ig működött és 19 jelentést állított össze, az újkori brit kriminalisztika legsúlyosabb gyermekbántalmazási bűncselekmény-sorozata, a Jimmy Savile-botrány hatására hívta életre Theresa May akkori belügyminiszter, későbbi kormányfő.



A BBC közszolgálati médiatársaság egykori legnépszerűbb könnyűzenei műsorvezetője, a 2011 októberében 84 évesen elhunyt Sir Jimmy Savile - aki rendszeresen gyermekműsorokat is vezetett - évtizedeken keresztül súlyos szexuális bűncselekmények sorát követte el gyermekkorú lányok és fiúk sérelmére.



A Savile-hoz köthető szexuális bűncselekményekről 1955-ben érkezett az első rendőrségi bejelentés, az utolsó feljelentés 2009-ben kelt, vagyis a néhai műsorvezető dokumentálható bűncselekményeinek sorozata 54 évet ívelt át.



Savile legfiatalabb áldozata egy 8 éves kislány volt.