Pénzügy

Nem váltotta be a román kormány reményeit a borravaló megadóztatása

Nem váltotta be a román kormány reményeit a borravaló megadóztatása, a vártnál jóval kevesebb borravalót vallottak be, így kevesebb személyi jövedelemadót fizettek meg 2023-ra ezen a címen - derül ki az adóhatóság (ANAF) adataiból.



A vendéglátóiparban dolgozók által kapott borravaló után fizetett személyi jövedelemadóból 29,19 millió lej (2,28 milliárd forint) folyt be az államkasszába tavaly, közölte az ANAF.



A bukaresti kormány a 2023-as költségvetés tervezetében ennek az összegnek közel a háromszorosával, 95 millió lej (7,40 milliárd forint) bevétellel számolt ezen a címen.



A bevallás és befizetés alapján mintegy 300 millió lej borravalót fizettek tavaly a vendéglátásban, miközben a szakértői becslések 750 millió és 1,5 milliárd lej közötti értéket becsülnek.



A bukaresti parlament 2022 őszén fogadta el a jogszabályt a borravaló megadóztatásáról, az 2023. január 1-jén lépett életbe. A borravaló után 10 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni, nyugdíjbiztosítási- és egészségbiztosítási hozzájárulást nem vonnak belőle.