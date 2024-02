Fegyverkezés

Szergej Sojgu: Moszkva nem tervezi atomfegyver világűrbe telepítését

Oroszország nem tervezi nukleáris fegyverek telepítését a világűrbe, ellentétben amerikai tisztségviselők állításával - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, amikor kedden fogadta őt Vlagyimir Putyin orosz elnök.



"Nálunk nincs olyan, hogy nukleáris fegyvert telepítünk az űrbe, és a nukleáris fegyver valamilyen más elemeit használjuk a műholdak ellen, vagy hogy olyan mezőket hozunk létre, amelyek lehetetlenné teszik a műholdak hatékony működését. Nincs ilyen nálunk, és ők tudják, hogy nincs, de ennek ellenére lármát csapnak" - mondta a miniszter.



Úgy vélekedett, hogy a "nyugati felhördülésnek" két célja volt: egyfelől ráijeszteni a törvényhozókra annak érdekében, hogy kikényszerítsék a pénzeszközök megszavazását, amelyeket nemcsak Ukrajnára szánnak, hanem az Oroszországgal való konfrontációra és arra is, hogy stratégiai vereséget mérjenek rá. Másfelől pedig ilyen "ügyetlenül" próbálják Moszkvát rávenni a párbeszéd folytatására a hadászati stabilitásról.



Sojgu azt hangoztatta, hogy Oroszországnak vannak "valós dolgai, amelyektől tartani kell, amelyekre oda kell figyelni". Ezek között sorolta fel a Poszejdon, a Burevesztnyik, a Pereszvet és a Kinzsal projektet. Hangot adott véleményének, miszerint az Egyesült Államok az atomfegyverek világűrbe telepítésének témájával megpróbálja elterelni a figyelmet az Oroszországtól való lemaradásáról az ilyen projektek terén.



Rámutatott, hogy a tengerentúl folyamatban van a világűrben lévő objektumok eltalálására alkalmas fegyverek kidolgozása, és nyíltan beszélnek egy ernyő létrehozásáról az üstökösök, aszteroidák ellen.



Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország mindig is kategorikusan ellenezte nukleáris fegyverek űrbe telepítését.



"Épp ellenkezőleg, nemcsak arra szólítunk fel, hogy tartsuk be az összes, ezen a téren létező megállapodást, hanem sokszor javasoltuk, hogy erősítsük meg az együttműködést" - mondta az elnök, megjegyezve, hogy Oroszország csak azt teszi az űrben, amit "más országok is", köztük az Egyesült Államok is, és erről tudnak Amerikában.



Putyin egyetértett Sojguval abban, hogy az Egyesült Államok az orosz nukleáris űrfegyverek kérdésének felvetésével megpróbálja Oroszországot a hadászati stabilitásról szóló párbeszéd felé terelni, amit - mint mondta - Moszkva sohasem nem utasított el, ahogy Ukrajna kérdésében sem.



"Az Egyesült Államok és a Nyugat egyfelől Oroszország stratégiai vereségét követeli, másfelől állítólag a hadászati stabilitásról akarnak velünk tárgyalni, azt feltételezve, hogy az egyik kérdésnek nincs semmi köze a másikhoz. Ezt nem tudják megtenni. Ha stratégiai vereséget akarnak mérni ránk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelent országunk számára a hadászati stabilitás" - mondta az elnök.

Putyin ugyanakkor rámutatott, hogy a védelmi minisztériumon és a külügyminisztériumon keresztül "természetesen lehetséges" a kapcsolatfelvétel az Egyesült Államokkal a hadászati stabilitás kérdésében.



"Nem vetünk el semmit, semmit sem utasítunk el, de meg kell értenünk, hogy mit akarnak. Rendszerint egyoldalú előnyöket akarnak eléri. Ez nem fog megtörténni" - hangoztatta az orosz államfő.