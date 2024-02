Izraeli-palesztin

Számos palesztin fegyverest megölt az izraeli hadsereg az utóbbi napon gázai övezeti hadműveletében, ezenkívül elfoglalta a Hamász iszlamista terrorszervezet egyik hadianyag-raktárát, Dél-Libanonban pedig a Hezbollah síita mozgalom fegyvereseit és infrastruktúráját támadta - közölte kedden egy katonai szóvivő.



Kórházban meghalt egy 22 éves, ejtőernyős izraeli katona, aki hétfőn megsebesült a harcban - tette hozzá a szóvivő.



Egy beszámoló szerint, amely a Libération című francia lapban jelent meg, a Hezbollah iráni és észak-koreai segítséggel olyan alagútrendszert épített ki Dél-Libanonban az utóbbi évtizedekben, amely a Hamász gázai övezeti alagútrendszerénél is kiterjedtebb. A több száz kilométernyi föld alatti rendszerben rakétaindító állások, raktárak, katonai szállások is vannak.



Egy friss ENSZ-jelentés szerint a Gázai övezet északi részén minden hatodik, két éven aluli gyerek súlyosan alultáplált. Három százalékuk pedig sürgősen orvosi segítségre szorul, az alultápláltság szövődményei vagy akár a halál fenyegeti őket. A két év alatti gyermekek kilencven százalékának és a terhes vagy szoptató anyák kilencvenöt százalékának élelemmel való ellátása nagyon bizonytalan, naponta csak két vagy annál kevesebb fajta, alacsony tápértékű élelemhez jut hozzá.



A gázai övezetben élő családok 95 százaléka csak kevés élelemhez jut, 64 százalékuk naponta egyszer eszik - olvasható a jelentésben.



A palesztinok arról számoltak be kedden, hogy húsz nap óta először segélyszállító teherautók érkeztek az övezet északi részébe.