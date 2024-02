Ukrajnai háború

Cseh vezérkari főnök: a háború kimenetele előrejelzi, milyen világban fogunk élni

Karel Rehka hangsúlyozta: meg kell erősíteni a cseh hadsereg harcképességét, a NATO tagság nem menti fel az egyes országokat azon feladat alól, hogy erős nemzeti hadsereget építsenek ki. 2024.02.20 11:55 MTI

Az ukrajnai háború kimenetele előrejelzi, milyen világban fogunk élni a jövőben - jelentette ki Karel Rehka cseh vezérkari főnök a hadsereg parancsnoki értekezletén kedden Prágában.



A hadseregtábornok szerint Csehország továbbra is minden eszközzel támogatja az Oroszország által megtámadott Ukrajnát, és folytatja a fegyverszállításokat is.



Karel Rehka hangsúlyozta: meg kell erősíteni a cseh hadsereg harcképességét, a NATO tagság nem menti fel az egyes országokat azon feladat alól, hogy erős nemzeti hadsereget építsenek ki.



Vlagyimir Putyin orosz államfő - fejtette ki a cseh vezérkari főnök - igyekszik meggyőzni a Nyugatot, hogy az ukrajnai háború őt nem érinti, ezért nem érdemes Kijevet támogatni. "Nos ennek az ellenkezőjét fogjuk tenni, mégpedig minden erőnkből" - szögezte le a cseh katonapolitikus. Úgy vélte, egyáltalán nem biztos, hogy Oroszország a jövőben nem intéz támadást Csehország és szövetségesei ellen. "Ezért intenzíven folytatnunk kell védelmi képességeink megerősítését, elrettentési képességeink fokozását kollektíve és egyéni szinten is" - mutatott rá Karel Rehka.



Oroszország szerinte nem érte el céljait Ukrajnában, komoly emberi és anyagi veszteségeket kénytelen elkönyvelni. Méltatta Ukrajna erőfeszítéseit, illetve a Nyugat által nyújtott támogatást. "A támogatásnak folytatódnia kell. A háború eredménye előrejelzi, milyen világban fogunk élni a jövőben" - húzta alá a cseh vezérkari főnök.



Jana Cernochová cseh védelmi miniszter az értekezleten elmondta, hogy hétfőn videokonferencia keretében megbeszélést folytatott ukrán partnerével, Rusztem Umerovval a cseh lőszerszállítások folytatásáról Ukrajnába, illetve a cseh és az ukrán hadiipari cégek együttműködésének fejlesztéséről.