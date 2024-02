Izraeli-palesztin

Izrael elutasítja a palesztin állam egyoldalú nemzetközi elismerését

Az izraeli kormány egyhangúlag elutasítja a palesztin állam egyoldalú nemzetközi elismerését - döntöttek a kormány vasárnapi ülésén. 2024.02.19 15:45 MTI

"Izrael határozottan elutasítja a palesztin rendezésről szóló nemzetközi diktátumokat. Ilyen megállapodás csak a felek közötti közvetlen, előfeltételek nélküli tárgyalásokkal születhet. Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését. Ez az elismerés az október 7-i mészárlást követően hatalmas jutalmat adna a terrorizmusnak, olyan példátlan jutalmat, amely megakadályozza a jövőbeni békés rendezést" - állítja az izraeli kormány vasárnapi, egyhangúlag jóváhagyott nyilatkozában.



Benjamin Netanjahu miniszterelnök a kormányülés elején kijelentette: "ez a nyilatkozat egy palesztin állam Izraelre való egyoldalú rákényszerítése kísérletének fényében született" - utalva a várhatóan néhány héten belül nyilvánosságra kerülő, az Egyesült Államok és több közel-keleti ország által közösen kidolgozott részletes és átfogó közel-keleti béketervre, amely a palesztin-izraeli viszály lezárását célozza a palesztin állam létrehozásával.



A kabinet ülésén egyhónapos távollét után ismét jelen volt Beni Ganz miniszter, a Nemzeti Tábor nevű centrista párt vezetője is. Ganz vasárnap nyilatkozott a gázai helyzetről, az esetleges rafahi hadműveletről is egy konferencián.



"Ha elraboltjaink nincsenek otthon ramadánra" - utalt az idén március 9-től április 10-ig tartó muzulmán böjti ünnepre - "akkor a harcok tovább folytatódnak, és Rafah felé is kiterjednek. A Hamásznak van választási lehetősége. Megadhatják magukat, szabadon engedhetik a túszokat, és így a gázaiak megülhetik az ünnepet" - tette hozzá.



Mohamed Stajje, a Palesztin Hatóság miniszterelnöke vasárnap bejelentette, hogy Oroszország moszkvai találkozóra hívta a palesztin frakciókat február 26-ra, és hozzátette, hogy a Palesztin Hatóság kész tárgyalni a Hamásszal.



"Készek vagyunk a tárgyalásokra. Ha a Hamász nem áll készen, az egy másik történet. Palesztin egységre van szükség" - mondta a müncheni biztonságpolitikai fórumon résztvevő Stajje, s hozzátette, hogy az egység érdekében a Hamásznak meg kell felelnie bizonyos előfeltételeknek.



Vasárnap a Vörös Félhold mentőszolgálat két palesztin haláláról számolt be Ciszjordániában, Túl-Karmban. A két palesztin fegyveres az izraeli hadseregnek (IDF) az egyikük őrizetbe vételére érkező egységével kitört tűzharcban vesztette életét, melyben egy izraeli biztonsági ember is súlyosan megsebesült.



Az IDF jelentése szerint vasárnap délelőtt izraeli vadászgépek a libanoni síita Hezbollah infrastruktúráját lőtték Libanon déli részén, az izraeli határ közelében, és tüzérségi tűz alá vették több határmenti libanoni falu környékét.