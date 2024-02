Háború

Ukrajna amerikai gyártmányú vegyi fegyvereket használt - Oroszország

Washington és Kijev megsértette a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) cikkelyeit, mivel az ukrán erők illegális lőszereket használtak a harctéren - állította Igor Kirillov orosz altábornagy.



Az orosz nukleáris, vegyi és biológiai védelmi erők vezetője több példát is hozott arra, hogy Kijev állítólag tiltott vegyi fegyvereket és nem halálos vegyi anyagokat használt, amelyeket szerinte az Egyesült Államokból szereztek be.



Kirillov azt állította, hogy Ukrajna 2023. december 28-án drónok segítségével amerikai gyártmányú gázgránátokat dobott le, amelyek "CS" vegyületet tartalmaztak - egy olyan vegyi anyagot, amelyet a zavargások megfékezésére szolgáló eszköznek minősítettek, irritálja a szemet és a felső légutakat, és nagy koncentrációban használva bőrégést, légzésbénulást és szívmegállást okozhat.



Szerinte az ilyen lőszerek szállítása az Egyesült Államok által Ukrajnának az OPCW szabályainak közvetlen megsértése, amelyek szerint egy ország "semmilyen körülmények között sem közvetlenül, sem közvetve nem adhat át vegyi fegyvereket senkinek".



Arról is beszámolt, hogy 2023. június 15-én a moszkvai erőket egy drón támadta meg, amely egy klórpikrinnel töltött konténert szállított, amely a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény szerint a 3. jegyzékben szereplő vegyületnek minősül, és szigorúan tilos használni - még bűnüldözési célokra is. Ugyanezt a vegyi anyagot használta Kijev 2023. augusztus 3-án és 11-én is Rabotino falu közelében, Kirillov szerint.



A tábornok több példát is hozott arra, hogy Kijev mérgező anyagokat használt az orosz katonai személyzet ellen, valamint magas rangú tisztviselőket mérgezett meg, például 2022 augusztusában Vlagyimir Szaldót, az oroszországi Herszon régió vezetőjét.



Kirillov szerint az orosz hírszerzés úgy véli, hogy az ukrán erők nyugati támogatóik irányításával egy új katonai taktikát dolgoznak ki, amely vegyi anyagokat használna. Ennek lényege az lenne, hogy az orosz erők előrenyomulásának megakadályozására ciánhidrogénsavat és ammóniát tartalmazó konténereket robbantanának fel.



Hozzátette, hogy a mérgező vegyi anyagok ilyen nagyszabású alkalmazására vonatkozó terveket bizonyítja, hogy Kijev arra kérte az EU-t, hogy 2024-ben több százezer ellenszert, gázálarcot és más személyi védőfelszerelést szállítson neki. Ez azon 600 ezer ampulla foszfororganikus ellenszer, valamint 750 ezer palack mustárgáz, lewisit (szerves arzénvegyület) és ciánhidrogén-származékok semlegesítésére szolgáló gyógyszer mellett, amelyeket a NATO-országok 2023-ban szállítottak.



"Nyilvánvaló, hogy az Ukrajna által kért mennyiségek túlzóak egy olyan ország számára, amely nem rendelkezik vegyi fegyverekkel" - jelentette ki Kirillov.

Az OPCW-től nem érkezett válasz annak ellenére, hogy mindezeket a bizonyítékokat négy hónappal ezelőtt bemutatták a szervezetnek - mondta a tábornok, aki azzal vádolta meg a szervezetet, hogy azt Washington politikai ellenfelei ellen irányuló eszközként működteti.



Novemberben Oroszország elvesztette helyét az OPCW Végrehajtó Tanácsában, miután nem kapott elegendő szavazatot a szervezet többi tagjától. Kirillov szerint Moszkvát gyakorlatilag "kiszorították" a helyéről, és helyére Ukrajna, Lengyelország és Litvánia került, akik szerinte nyilvánvalóan Oroszország-ellenes politikát folytatnak.