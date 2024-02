Háború

Meghosszabbítja a brit kormány az ukrán menekültek tartózkodási engedélyeit

Az ukrán menekültek számára kialakított tartózkodási engedélyek harmadik típusa a Ukraine Extension Scheme, amely kiterjeszti a háború előtt kiadott, de időközben lejárt vízumok érvényét. 2024.02.18 20:49 MTI

Meghosszabbítja a brit kormány a háború elől Nagy-Britanniába menekült ukránok tartózkodási engedélyeit. A londoni belügyminisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint mindazok, akik az ukrajnai háború két évvel ezelőtti kezdete után bevezetett, meghatározott időre szóló vízumtípusok valamelyike alapján élnek Nagy-Britanniában, az eredeti lejárati határidőhöz képest 18 havi hosszabbítást kérvényezhetnek.



A brit kormány az Ukrajna elleni orosz invázió után háromféle fő vízumtípust dolgozott ki az ukrajnai menekülteknek.



Az egyik a Homes for Ukraine nevű befogadási rendszer, amelynek alapján nagy-britanniai lakosok saját ingatlanaikban szállást nyújthatnak ukrajnai menekülteknek.



A másik a Ukraine Family Scheme nevű családegyesítési program. Ennek alapján ukrán állampolgárok csatlakozhatnak Nagy-Britanniában élő brit állampolgárságú hozzátartozóikhoz, vagy olyan rokonaikhoz, akiknek már van állandó nagy-britanniai letelepedési engedélyük.



Ezt a vízumtípust kérvényezhetik a Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok ukrajnai családtagjai is a nem uniós országokból származó hozzátartozók számára korábban meghirdetett brit családegyesítési program (EU Settlement Scheme Family Permit) alapján.



Az ukrán menekültek számára kialakított tartózkodási engedélyek harmadik típusa a Ukraine Extension Scheme, amely kiterjeszti a háború előtt kiadott, de időközben lejárt vízumok érvényét.



A három vízumtípus a bevezetés idején három évre szóló letelepedési engedélyt biztosított a jogosultaknak.



A londoni belügyminisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint azonban mindazok, akik e három vízumtípus valamelyike alapján élnek Nagy-Britanniában, 2025 elejétől kérvényezhetik vízumuk másfél évi meghosszabbítását.



Az ukrán állampolgároknak kiadott első menekültvízumok ugyanis jövő márciusban lejártak volna, de a hosszabbítással azok is legalább 2026 szeptemberéig maradhatnak, akik az elsők között folyamodtak tartózkodási engedélyért - áll a brit belügyi tárca vasárnapi ismertetésében.



A minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta 283 ezer ukrán állampolgár lelt menedékre Nagy-Britanniában, és London 11,8 milliárd font (csaknem 5400 milliárd forint) katonai, humanitárius és gazdasági segélyt nyújtott Ukrajnának.