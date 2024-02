Diplomácia

Erről tárgyalt Münchenben az amerikai külügyminiszter

Az azeri-örmény béke lehetőségei, valamint az izraeli átmeneti tűzszünet esélye és Ukrajna támogatásának módja is témája volt Antony Blinken amerikai külügyminiszter szombati kétoldalú megbeszéléseinek, amelyek a müncheni biztonságpolitikai fórum keretében zajlottak - derül ki a megbeszélésekről szóló washingtoni hivatalos közlésekből.



Az Egyesült Államok elismeri Izrael jogát, hogy megelőzze az október 7-i terrortámadások megismétlődését, ugyanakkor nem támogat szárazföldi katonai műveletet Rafah városában a civilek védelmére szolgáló hiteles terv hiányában - hangoztatta Antony Blinken, amikor tárgyalt Jichák Hercog izraeli elnökkel.



A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a két politikus megbeszélésén szóba kerültek a Hamász fogságában tartott túszok kiszabadítására, valamint egy humanitárius tűzszünet elérésére vonatkozó erőfeszítések, ami lehetővé tenné a segélyszállítmányok növelését is a Gázai övezetbe.



Az amerikai külügyminiszter Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel is találkozott. Az amerikai-ukrán megbeszélésről kiadott közlemény szerint a témák között szerepelt az Ukrajna Oroszország elleni harcának támogatására vonatkozó erőfeszítések sora, és Ukrajna kritikusan fontos légvédelmi szükségletei. Antony Blinken biztosította az ukrán külügyminisztert az Egyesült Államok elkötelezettségéről Ukrajna újjáépítése iránt, valamint támogatását hangoztatta Ukrajna jövője iránt az euroatlanti intézményekben.



Az amerikai külügyminiszter München tárgyalt Ilham Aliyev azeri elnökkel, és Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel is.



Az Ilham Aliyevvel tartott megbeszélésről szóló közleményből kiderül, hogy az amerikai külügyminiszter országa támogatásáról biztosította Azerbajdzsánt az ENSZ idei klímacsúcstalálkozója, a COP29 megszervezésében, és a kétoldalú kapcsolatok fontosságát is hangoztatta. Antony Blinken egyben figyelmeztette Azerbajdzsánt nemzetközi kötelezettségei betartásának fontosságára, emellett tárgyaltak egy tartós békemegállapodás lehetőségéről Azerbajdzsán és Örményország között.



Az Azerbajdzsánnal fennálló konfliktus feloldásának módjáról szó volt Antony Blinken és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök találkozóján is - derül ki a hivatalos közleményből, amely szerint az amerikai külügyminiszter kiállt Örményország szuverenitása, függetlensége és területi integritása mellett. A müncheni találkozón a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről is szó volt a közlemény szerint.