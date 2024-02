USA

Donald Trumpot és vállalkozását több százmillió dollár bírság megfizetésére kötelezték

A vállalat pénzügyi revizorját a bíró "örökre" eltiltotta attól, hogy pénzügyi ellenőrző tisztséget lássanak el bármilyen, New Yorkban bejegyzett vállalkozásnál. 2024.02.17 10:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bíró három évre eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban és több mint 354 millió dollár bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozásainak működése körül, csalás miatt indult polgári perben pénteken.



A bíróság megállapítása szerint Donald Trump hamisan állapította meg többi között floridai rezidenciájának értékét, amit jóval felülbecsült és ezzel csalást követett el. A volt elnök közölte, hogy az ítélet ellen fellebbez.



Arthur Engoron, az ügyben eljáró New York-i bíró már tavaly megállapította Donald Trump és családtagjai felelősségét az üzleti perben, a mostani határozat a büntetés mértékéről szólt.



A bírói döntés két évre eltiltotta Donald Trump két fiát, Donald Trump Jr.-t és Eric Trumpot is attól, hogy bármilyen vállalkozás és jogi személyiséggel rendelkező intézmény irányításában részt vegyenek New Yorkban. A Trump Szervezet két korábbi pénzügyi vezetőjét, Alen Weisselberg pénzügyi igazgatót és Jeffrey McConney, a vállalat pénzügyi revizorját a bíró "örökre" eltiltotta attól, hogy pénzügyi ellenőrző tisztséget lássanak el bármilyen, New Yorkban bejegyzett vállalkozásnál.



Donalt Trump ingatlanüzletre szakosodott cégcsoportja, a Trump Szervezet (Trump Organization) székhelye New York városa, valamint New York államban jegyezték be.



Donald Trump reagálásában a döntést a választásokba veló beavatkozásnak és "hatalommal való zsarnoki visszaélésnek" nevezte, azt hangsúlyozta, hogy az ügynek nem voltak sértettjei, és egyetlen tanú sem mondta azt, hogy csalás történt volna. "Az igazságszolgáltatási rendszer New York államban, valamint Amerika egészében támadás alatt áll, pártos, becsapott, elfogult bírák és ügyészek részéről" - fogalmazott a volt elnök, aki közösségi médiaoldalán közzétett bejegyzésében azt hangoztatta, hogy minden lehetséges módon harcolni fog "a Joe Biden részéről fegyverként használt üldözés" ellen.



A pert New York főügyésze, Letitia James indította, aki a bírói döntést győzelemnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy a bíró "minden keményen dolgozó amerikai javára döntött, aki a szabályok szerint játszik". Az ítélethirdetés nyomán megjelent sajtóbeszámolók megállapítják, hogy a főügyészt demokrata párti színekben választották pozíciójába, választási ígerete pedig az volt, hogy Donald Trumpot bíróság elé állíttatja.



Donald Trumpot egy másik ügyben, rágalmazás miatt, szintén New Yorkban 83 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte egy másik bíró még januárban.



A volt elnök jelezte, hogy az ellen is fellebbezést nyújt be.