A Blue Air román légitársaságnak vissza kell fizetnie egy közel 34 millió eurós állami támogatást

A gyakorlatilag nem működő, járatait 2022 őszén felfüggesztő és fizetésképtelen diszkont légitársaság jelenleg többségi állami tulajdonban van. 2024.02.17 07:44 MTI

A Blue Air román légitársaságnak vissza kell fizetnie egy 33,84 millió eurós (13,175 milliárd forint) állami támogatást - jelentette be az Európai Bizottság.



A gyakorlatilag nem működő, járatait 2022 őszén felfüggesztő és fizetésképtelen diszkont légitársaság, amely jelenleg többségi állami tulajdonban van, 2020-ban kapta a pénzt a bukaresti kormánytól kölcsön formájában, likviditási problémáinak részleges megoldására. 2020 augusztusában a kormány egy másik, 28 millió euró (10,9 milliárd forint) értékű támogatást is jóvá hagyott a Blue Air számára a koronavírus-járvány által okozott veszteségek részleges kompenzálására.



A 33,84 millió eurós támogatás feltételeként a román kormány vállalta, hogy egy, a Blue Air nyereségessé tételét célzó átszervezési tervet terjeszt az Európai Bizottság elé. Ez 2021 áprilisában meg is történt, majd a tervet utóbb többször módosították.



Az Európai Bizottság 2023 áprilisában indított vizsgálatot az állami támogatás jogszerűségének megállapítására.



"A bajban levő vállalatoknak közpénzből nyújtott támogatást sikeres, a versenyhelyzetet indokolatlanul nem torzító átszervezést biztosító és életképes terveknek kell kísérniük. Egy alapos vizsgálat eredményeként úgy találtuk, hogy az átszervezési terv és a Blue Airnél bevezetett intézkedések nem állnak összhangban az állami támogatásokra vonatkozó EU-s normákkal" - idézi a bizottság közleménye Margrethe Vestagert, az EB ügyvezető alelnökét.



Mihai Constantin kormányszóvivő azt nyilatkozta, hogy a Ciolacu-kabinet tudomásul vette az Európai Bizottság döntését, a Pénzügyminisztérium visszafizetési határozatot fog kiadni, majd megkezdődik a végrehajtási eljárás.



A román tőkével 2002-ben alapított Blue Air 2020 óta küszködött súlyos pénzügyi gondokkal. A légitársaság 2022 szeptemberében valamennyi járatát felfüggesztette. 2023 márciusában a Bukaresti Törvényszék a légitársaságot működtető Blue Air Aviation SA-t fizetésképtelennek nyilvánította. A részvénytársaság 75 százalékos többségi tulajdonosa a román állam az Állami Vagyonkezelő Társaságon (AAAS) keresztül, a kisebbségi részvénycsomag román üzletemberek tulajdonában van.



Az AAAS 2023 elején azt közölte, hogy egy meg nem nevezett amerikai befektető érdeklődik a Blue Air iránt, ám az üzlet nem jött létre.