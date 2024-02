Társadalom

Görögország legalizálta az azonos neműek házasságát

A görög parlament megszavazta az azonos neműek házasságát lehetővé tévő jogszabályt, elsőként az ortodox keresztény országok között.



A 300 tagú parlamentben 176 képviselő szavazott Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök jobbközép kormányának előterjesztésére 76 ellenében két tartózkodás és 46 távollévő honatya mellett. Bár az Új Demokrácia (ND) kormánypárt több képviselője is a törvényjavaslat ellen szavazott vagy tartózkodott, azt a baloldali ellenzék segítségével meg tudták szavazni.



Antonisz Szamarasz volt miniszterelnök, aki az ND konzervatív szárnyának tagja, a szavazás előtt kijelentette: "természetesen ellene fogok szavazni. Azonos neműek házassága (...) nem emberi jog és nem nemzetközi kötelezettség országunk számára". "A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy mindkét nemből legyenek szüleik" - tette hozzá.



A Görög Megoldás nevű jobboldali parlamenti párt keresztényellenesnek nevezte a törvényt, amely szerinte sérti a nemzeti érdekeket.



A legfrissebb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a görögök megosztottak a kérdésben. Míg az országban nagy befolyással rendelkező ortodox egyház hevesen ellenzi a jogszabályt, addig a helyi LMBTQ-közösség szerint az nem megy elég messzire.