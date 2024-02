Környezetszennyezés

Mérgező szmog lepte el a thai fővárost

Mérgező szmog lepte el a napokban Thaiföld 11 millió lakosú fővárosát, Bangkokot, a légszennyezettség csütörtök reggelre csúcsértéket ért el - közölte az IQAir svájci technológiai vállalat, amely a levegő minőségét figyeli világszerte.



A thaiföldi főváros hatóságai arra kérték a helyi vállalatokat, hogy küldjék távmunkába alkalmazottaikat.



Az egészségre különösen veszélyes, levegőben szálló finompor mennyisége 15-szöröse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt határértéknek. Az IQAir szerint ezzel Bangkok a világ tíz legszennyezettebb levegőjű városának listájára került fel csütörtökön.



Az ipari és közlekedési károsanyag-kibocsátás mellett a levegő minőségét tovább rontják a szezonális tarlóégetések.



Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója arra kérte a város alkalmazottjait, hogy csütörtökön és pénteken dolgozzanak otthonról. Sok munkavállaló számára azonban ez nem lehetséges különböző okokból.



Bangkok és az északon lévő Csiang Mai már tavaly is a világ legszennyezettebb városai közé tartozott. Ennek már egészségügyi következményei is vannak, Thaiföldön 2023-ban legalább kétmillió ember szorult orvosi ellátásra a légszennyezés miatt.



Tavaly augusztusban Szretta Tavizin miniszterelnök került hatalomra, aki azt ígérte, hogy intézkedni fog a légszennyezés ellen. Egy erről szóló törvényjavaslatot januárban hagyott jóvá a kabinet, párhuzamosan ezzel egy illetékes bíróság arra utasította a kormányt, hogy 90 napon belül terjesszen elő egy olyan tervet, amelynek célja javítani a helyzeten.