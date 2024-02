Ukrajnai háború

Ukrán hatóságok: Herszont, Harkiv megyét és Lvivet is támadták az orosz erők

Az Ukrajnát támadó orosz erők helyi idő szerint csütörtök délután ismét tüzet nyitottak a déli Herszonra, a támadásban életét vesztette egy 70 éves nő, aki éppen az utcán tartózkodott, a város központjában - közölte a régió kormányzói hivatala a Telegramon.



Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója a Telegramon azt írta, hogy Velikij Burluk faluban a mentést végzők kiástak a romok alól két női holttestet, s velük együtt négyre nőtt a szerdai orosz rakétacsapás halálos áldozatainak száma. A kormányzó beszámolt arról is, hogy az éjjel orosz rakétacsapást érte a régióban Csuhujiv várost, s a támadás következtében egy 67 éves nő meghalt. Egy lakóépület teljesen, három közeli családi ház részben megsemmisült, hét házban pedig az ablakok és a tetők rongálódtak meg.



Az orosz erők rakétatámadást indítottak a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) ellen is. A támadás következtében a robbanáshullám betörte a lakóépületek ablakait, áldozatokról viszont nincs információ - írta Andrij Szadovij, a város polgármestere a Telegramon.



Az ukrán légierő jelentése szerint az Oroszország által éjjel Ukrajnára kilőtt 26 rakétából 13-at semmisítettek meg a levegőben. Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban kijelentette: nem zárják ki, hogy az oroszok észak-koreai rakétákat használhattak az Ukrajna elleni éjszakai támadásban.



Az ukrán harmadik különálló rohamdandár arról számolt be, hogy két orosz dandár súlyos vereséget szenvedett a Donyeck melletti Avgyijivkánál, de az ukrán védőknek "360 fokban kellett harcolniuk", az oroszok pedig új erőket vezényeltek a térségbe. "Szektorunkban az ellenséges erők körülbelül hét dandárból állnak. A helyzet Avgyijivkában továbbra is fenyegető és instabil. Az ellenség továbbra is aktívan váltogatja csapatait, új erőket és eszközöket von a város köré" - írta Telegram-csatornáján az ukrán rohamdandár.



Dmitro Lihovij, a délkelet-ukrajnai szektorban (Tavria) szolgálatot teljesítő ukrán csapatok szóvivője arról adott hírt, hogy Oroszország nagyobb létszámú csapatot összpontosított a Zaporizzsja megyei Orihiv térségébe, mint Avgyijivkához. "Az ellenség valószínűleg az ukrán csapatok által felszabadított Robotine falu irányában próbál majd teret nyerni magának" - magyarázta a szóvivő egy tévéműsorban.



Az ukrán vezérkar harctéri jelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 399 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett kilenc orosz harckocsit, 54 tüzérségi rendszert, 33 drónt és egy hadihajót.