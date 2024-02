Demonstráció

Tüntető lengyel gazdák tojással dobálták meg az Európai Bizottság irodáját Wroclawban

A délelőtt kezdődött tüntetésen mintegy kétezren vettek részt, a tiltakozók a belvárosi utcákat több száz traktorral torlaszolták el.

Az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala ellen tüntető gazdák csütörtökön tojással dobálták meg az Európai Bizottság irodáját, majd a vajdasági hivatal székházát is a nyugat-lengyelországi Wroclawban - közölte a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.



A wroclawi főpolgármesteri hivatal szerint a délelőtt kezdődött tüntetésen mintegy kétezren vettek részt, a tiltakozók a belvárosi utcákat több száz traktorral torlaszolták el.



Az Európai Bizottság képviselete előtt a tüntetők felolvasták követeléseiket. A tömegben petárdák durrantak, és az épületet tojással dobálták meg.



A szervezők az incidens miatt rövid idő elteltével hivatalosan feloszlatták a gyűlést, de a gazdák spontán módon tovább folytatták akciójukat. A belvároson át a vajdasági hivatal elé vonultak, ahol több órán át tüntettek. A hivatal bejáratánál a lengyel mezőgazdaságot jelképező koporsót helyezték el. Az épületet szintén megdobálták tojással, gumiabroncsokat, szalmabálákat égettek, és fehér festékkel öntötték le a "Szolidárisak vagyunk Ukrajnával" feliratú óriásplakátot.



A wroclawi tüntetéssel párhuzamosan Varsóban Czeslaw Siekierski mezőgazdasági miniszter a lengyel agrárszervezetek képviselőivel tárgyalt. A Polsat News hírtelevízió által is közvetített egyeztetésen a tárcavezető azzal érvelt, hogy a zöld megállapodás témájában a kormány bizonyos engedményeket ért el ez Európai Bizottságnál, a gazdák minden követelményének teljesítése azonban - mint hangsúlyozta - kívül esik a lengyel agrárminisztérium hatáskörén.



Megerősítette továbbá: Varsó a lengyel piac stabilizálását célzó kétoldalú megállapodásról tárgyal Ukrajnával. A dokumentumot felhehetőleg március végéig véglegesítik - mondta el Siekierski.



A lengyel gazdák a múlt pénteken indított, március 10-ig tartó tiltakozás keretében blokád alatt tartják az összes ukrán határátkelőt, és egyes lengyelországi közutakon lassítják a forgalmat. Keddre új, több lengyel várost és forgalmi csomópontot érintő akciót jelentettek be.