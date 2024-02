Bűnügy

Embercsempész-hálózatot számolt fel a spanyol rendőrség

Felszámolt a spanyol rendőrség egy embercsempész-hálózatot, amely menetrend szerinti repülőjáratokon juttatott be illegálisan szenegáli állampolgárokat az országba - közölte a hatóság csütörtökön.



A hivatalos tájékoztatás szerint 12 embert, köztük a bűnszervezet európai vezetőjét is elfogták az akció során.



A rendőrség birtokába került az illegális bevándorlók számára készült "kézikönyv", amelyben a bűnözők pontról pontra leírták, hogy milyen lépéseket kell követni ahhoz, hogy eredményes legyen utazás.



A marokkói Casablancában egy olyan, dél-amerikai úti célú repülőjáratra váltottak jegyet, ahol nem kértek tőlük vízumot, de mindenképpen madridi átszállással.



A repülőút során eltépték útlevelüket, majd a leszállás után jelentkeztek a spanyol főváros repülőterének rendőrségén mint iratok nélküli, fiatalkorú menekültek Maliból vagy Etiópiából, akik menedékkérelemért folyamodnak.



Miután a hatóságok átszállították őket a fiatalkorúak számára fenntartott ideiglenes befogadóközpontba, onnan anélkül távoztak, hogy valójában benyújtották volna menedékkérelmüket.



Az intézménytől a csempészek vitték tovább az embereket nemzetközi busz- és vasútállomásokra, vagy nem egyszer más európai országokba, például Franciaországba, Belgiumba vagy Németországba.



A hatóságok most először buktattak le olyan bűnözői csoportot, amely ezzel a módszerrel dolgozott, de a jelenség már ismert volt előttük. Az utóbbi hónapokban ugyanis százak érkeztek Casablancából Madridba tranzitutasként, akik az átszállás helyett menedékjogért folyamodtak.



Decemberre a főváros nemzetközi repülőterének menekültzónái túlzsúfolttá váltak. A kérelmezők akár több hetet is várakoztak olyan helyiségekben, amelyeket eredetileg nem erre a célra alakítottak ki, nem volt elég fekhely és mellékhelyiség sem.



Spanyolország ezért bejelentette: tranzitvízumot vezet be február 19-től a repülőterein átszálló szenegáli állampolgárok számára, hogy megelőzze a menedékkérelmi csalásokat.



Marokkót pedig arra kérte, hogy amíg az intézkedés hatályba lép, már ne engedje fel ezekre a repülőjáratokra azokat a szenegáli állampolgárokat, akiknek nincs érvényes schengeni vízumuk.