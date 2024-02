Háború

Az orosz hadsereg erősebb, mint az ukrajnai konfliktus előtt volt

Úgy tűnik, az orosz hadsereg jobban felkészült egy nagyszabású konfliktusra, mint két évvel ezelőtt, mivel jelentős tapasztalatot szerzett az ukrajnai harcokban - mondta egy magas rangú litván védelmi tisztviselő.



Vaidotas Urbelis, aki a balti ország védelmi minisztériumának védelmi politikai igazgatójaként dolgozik, a Business Insidernek adott szerdai interjújában arra figyelmeztetett, hogy Vilniusnak fel kell készülnie a "legrosszabb forgatókönyvre" egy esetleges orosz támadás esetén.



A tisztviselő megjegyezte, hogy mivel az ukrajnai konfliktus lassan a harmadik évébe lép, Oroszországnak most már "tapasztalata van egy nagyszabású háború megvívásában, amit a tervezés részeként kell figyelembe venni".



"Ha csak a puszta számokat nézzük, Oroszországnak most több embere van a fegyveres erőkben, mint az invázió előtt" - tette hozzá. Urbelis szerint Moszkva emellett "elég gyorsan talpra tudna állni" a harcok során elszenvedett felszerelésveszteségekből.



Az elmúlt hónapokban számos magas rangú nyugati tisztviselő figyelmeztetett arra, hogy Oroszország néhány éven belül támadást indíthat a NATO ellen, bár sokan közülük, köztük a szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg is elismerte, hogy nincs közvetlen fenyegetés.



Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök "teljes képtelenségként" utasította el azokat a találgatásokat, amelyek szerint Moszkva megtámadhatná a NATO-t, és kifejtette, hogy "sem geopolitikai, sem gazdasági, sem katonai szempontból" nem érdekelt ebben.



Mégis, decemberben, az ukrajnai konfliktus közepette Putyin aláírt egy rendeletet, amely 170 ezer katonával megnövelte az orosz hadsereg maximális létszámát, így elérve az 1,3 millió katonát. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a létszámnövelés azon állampolgárok toborzásán alapulna, akik hajlandóak szerződéses katonaként szolgálni.



Oroszország emellett jelentősen növelte a lőszerek, a hadianyagok és a harci eszközök gyártását. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter 2023 végén az ország hadseregét a világ "legfelkészültebb és legharcképesebb" haderejének nevezte, hozzátéve, hogy a hadsereg a legmodernebb, valós körülmények között tesztelt felszereléssel rendelkezik.