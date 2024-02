Háború

Oroszországnak korábban meg kellett volna kezdenie az ukrajnai hadműveletet - Putyin

Oroszország korábban túlságosan bízott ellenfeleiben, amikor diplomáciai úton próbálta megoldani a régóta húzódó ukrajnai válságot, és korábban kellett volna határozott fellépéshez folyamodnia - vetette fel szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök.



A 2014-es kijevi puccsot követően Moszkva megpróbálta "békés eszközökkel" rendezni a donbászi vérontást, nevezetesen a minszki megállapodásokkal, amelyek a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok számára különleges autonóm státust irányoztak elő Ukrajnán belül - mondta Putyin Pavel Zarubin újságírónak.



"Az egyetlen dolog, amit sajnálhatunk, hogy nem kezdtük el korábban az aktív fellépést, abban a hitben, hogy tisztességes emberekkel van dolgunk" - jelentette ki az orosz vezető.



Oroszország a katonai művelet 2022. februári megindításának egyik fő okaként azt jelölte meg, hogy meg kell védeni a donbásziakat a Kijev általi folyamatos üldöztetéstől. A 2014-es Majdan-puccsot követően két, többségében orosz ajkú lakossággal rendelkező egykori ukrán terület kikiáltotta függetlenségét Kijevtől.



A puccs utáni ukrán kormány válaszul "terrorellenes" hadműveletet indított a két köztársaság ellen, ami elhúzódó konfliktust váltott ki, amely azóta is dúl, így vagy úgy.



Moszkva ezután azzal vádolta az egymást követő kijevi vezetőket, hogy nem hajlandók betartani a Németország és Franciaország által közvetített minszki megállapodásokat, ami azok felbomlásához vezetett.



"Később kiderült, hogy ebben a tekintetben becsaptak bennünket, mert mind a volt német kancellár, mind a volt francia elnök a nyilvánosság előtt egyenesen elismerte, hogy soha nem tervezték a megállapodások teljesítését. Ehelyett időt akartak nyerni, hogy még több fegyvert szállítsanak a kijevi rezsimnek, és pontosan ezt tették" - mondta az orosz államfő szerdán.



Moszkva többször is hangsúlyozta, hogy továbbra is kész tárgyalások útján rendezni az ellenségeskedést, és Kijevet okolja a diplomáciai áttörés elmaradásáért. Ukrajna 2022 márciusában előzetes megállapodást írt alá, amely arra kötelezte Oroszországot, hogy vonja ki csapatait az ukrán főváros környékéről. Kijev azonban szinte azonnal megszegte a megállapodást, miután Boris Johnson akkori brit miniszterelnök állítólag azt tanácsolta az ukránoknak, hogy "csak folytassák a harcot".



Amennyiben Oroszország és Ukrajna valaha is visszatér a tárgyalóasztalhoz, az esetleges tárgyalások nem lesznek ugyanolyanok, mivel Kijevnek el kell fogadnia az "új valóságot" - mondta a múlt héten Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, nyilvánvalóan arra utalva, hogy négy korábbi ukrán régió - Zaporizzsja és Herszon, valamint a DPR és az LPR - a 2022 végén tartott népszavazásokat követően Oroszországhoz tartozik.