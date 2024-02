Lángba borult az Izvesztyija ikonikus épülete - videó

Hatalmas tűz ütött ki a moszkvai Puskin téren lévő Izvesztyija Hall épületében csütörtökön hajnali 5 óra körül - jelentette a helyi média. Több tűzoltóság van a helyszínen.



Azonnali jelentések nem érkeztek áldozatokról, de legalább egy ember eltűnt - a kollégák nem tudtak kapcsolatba lépni vele, és attól tartanak, hogy bent rekedt.



A tűz az épület belső udvarán keletkezett és gyorsan terjedt, a közeli Residence bár és Lookin Rooms éjszakai klub a médiajelentések szerint teljesen megsemmisült. A tüzet nem sikerült megfékezni, a lángok továbbra is tombolnak a műemlék épületben.



A Kertgyűrű felé vezető Tverszkaja utca négy sávjából hármat, a Bolsoj Putinkovszkij utca négy sávjából egyet lezártak a forgalom elől.



A források szerint az épületben mintegy 70 potenciálisan veszélyes gázpalackot tárolnak, amelyek felrobbanhatnak, ha a tűz eléri őket.



Az Izvesztyija csarnok népszerű rendezvényhelyszín, tíz perc sétára a Kremltől. Az 1925 és 1927 között épült épületben közel 85 éven át az "Izvesztyija" nyomdája és szerkesztősége működött, amíg az újság 2011-ben új helyre nem költözött. Az épület történelmi részének rekonstrukciója 2018-ban fejeződött be.

🇷🇺 The Izvestia Hall building in the center of Moscow did not burn, the Ministry of Emergency Situations clarified.



According to the department, the fire occurred in the yard; the fire engulfed only three unused buildings. No casualties or causes of the incident were reported.... pic.twitter.com/awUpW79mEq