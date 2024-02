Politika

Amerikai NATO-nagykövet: Mark Rutte lehet a NATO következő főtitkára

Mark Rutte leköszönő holland kormányfő lehet a NATO következő főtitkára, miután hamarosan megüresedik az észak-atlanti katonai-politikai szövetség vezető tisztsége - jelentette ki Julianne Smith, az Egyesült Államok NATO-nagykövete egy online sajtótájékoztatón a Dutch News című angol nyelvű hírportál szerdai jelentése szerint.



Az amerikai diplomata a sajtótájékoztatón azt mondta: a szövetség tagállamai arra törekszenek, hogy lehetőség szerint már "ez év első negyedévében" jelöltet válasszanak a NATO ősszel megüresedő vezetői posztjára.



"Nem hiszem, hogy titok lenne, hogy Rutte miniszterelnök érdeklődését fejezte ki a feladat iránt" - fogalmazott Smith, majd hozzátette: jelenleg Rutte az egyetlen, akinek jelölése lehetőségét a szövetség vizsgálja.



A jelölt kiválasztási folyamata világos, ezért számítani lehet arra, hogy a következő néhány hónapban a tagországok megoldásra jutnak az új főtitkár személyéről - tette hozzá az amerikai NATO-nagykövet.



Mivel Hollandiában tavaly novemberben előrehozott választásokat tartottak, és a kormányalakítási tárgyalások jelenleg is zajlanak, ha a katonai szövetség már az új holland kormány megalakulása előtt Rutte mellett dönt, Ruttének el kell döntenie, hogy ügyvivőként folytatja-e munkáját, vagy leköszön, hogy felkészüljön a következő megbízatására. Utóbbi esetben pártjának, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) pártnak találnia kell valakit, aki átveszi a négypárti ügyvivő kabinet átmeneti vezetését.



A NATO jelenlegi főtitkára, a norvég Jens Stoltenberg 2024 októberéig tölti be a tisztséget, miután 2023 nyarán további egy évvel meghosszabbították a megbízatását. Az idén 65 éves egykori norvég miniszterelnök 2014. október 1. óta a NATO főtitkára. Eredetileg négy évre választották meg, de megbízatását 2017-ben, majd 2019-ben két-két évvel, tavalyelőtt és tavaly pedig további egy-egy évvel meghosszabbították. Ő az észak-atlanti szövetség 13. főtitkára.



Stoltenberg kétszer volt Norvégia miniszterelnöke, először 2000 és 2001 között, majd 2005 és 2013 között, azt megelőzően Norvégia pénzügyminisztereként, korábban ipari és energiaügyi miniszterként tevékenykedett.



A leköszönő NATO-főtitkár 2021. december közepén megpályázta a norvég jegybank (Norges Bank) elnöki posztját, amelyet az oslói intézmény bejelentése szerint el is nyert.