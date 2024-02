Egészségügy

Rohamosan emelkedik a szamárköhögéses megbetegedések száma a kisgyermekek körében Hollandiában

Az elmúlt hetekben mintegy 110 gyermeknél, köztük 20 csecsemőnél diagnosztizálták a betegséget, többnél, mint a fertőzések legutóbbi csúcsértéke idején, 2012-ben. 2024.02.14 17:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szamárköhögésben súlyosan megbetegedett kisgyermekek és csecsemők száma az utóbbi időben rohamosan megemelkedett Hollandiában - hívta fel a figyelmet a holland közegészségügyi intézet (RIVM) szerdai közleményében.



A közlemény szerint az elmúlt hetekben mintegy 110 gyermeknél, köztük 20 csecsemőnél diagnosztizálták a betegséget, többnél, mint a fertőzések legutóbbi csúcsértéke idején, 2012-ben. A növekedés különösen azokon a területeken figyelhető meg, ahol alacsony a betegség elleni átoltottság, például az ország legvallásosabb térségében, az úgynevezett Biblia-övezetben.



Az intézet felhívta a figyelmet arra, hogy a csecsemők a szamárköhögéstől súlyosan megbetegedhetnek, és kórházi ápolásra szorulhatnak, sőt az is előfordul, hogy a kór halálos kimenetű. A közleményben rámutattak, hogy az idén a szamárköhögésben megfertőződött csecsemők több mint 90 százaléka nem kapott oltást, és körülbelül 50 százalékuk kórházi ellátást igényel.



A szamárköhögéses betegek száma tavaly június óta növekszik, és sokkal magasabb, mint a korábbi években, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Míg jelenleg hetente körülbelül 250 megbetegedést jegyeznek fel, 2019-ben és 2018-ban ez a szám 120 és 91 volt.



A szamárköhögés a védőoltás 1957-es bevezetése előtt gyakori betegség volt Hollandiában, és évente körülbelül 200 gyermek bele is halt. 1996 óta ismét gyakoribbá vált, mivel a baktériumok szerkezete megváltozott. 2020 áprilisa és 2023 júniusa között viszont alig volt szamárköhögésről szóló jelentés, valószínűleg azért, mert a megbetegedést okozó baktérium terjedése ellen is hatottak a koronavírus-járványt terjedését célzó óvintézkedések - olvasható az RIVM közleményében.