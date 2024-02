Tüntetés

Földre borított paradicsommal, gabonával folytatódott a gazdák tiltakozása Spanyolországban

Földre borított paradicsommal, gabonával és kikötői blokádokkal folytatódott szerdán Spanyolországban a gazdák tiltakozó akciója, amellyel az ágazat problémáira akarják felhívni a figyelmet, és mielőbbi megoldásokat követelnek.



"Addig tüntetünk, amíg meg nem hallanak bennünket" - nyilatkozott egy gazda a spanyol közszolgálati televíziónak (RTVE) a tüntetések kilencedik napján, amely az ország 50 megyéjéből 13-at érintett kisebb-nagyobb mértékben.



Az andalúziai Sevillában a városba vezető öt nagy főút mindegyikére megmozdulásokat jelentettek be délelőttre, hogy átmenetileg megbénítsák a forgalmat. Volt ahol traktorokkal vonultak fel, máshol a gazdák láthatósági mellényben álltak sorfalat az úton. A feltorlódott kocsisorok órákig vesztegeltek a város körüli főutakon.



A Vuelta a Andalucía kerékpárverseny első szakaszát Almunécar és La Herradura közötti a szervezők felfüggesztették a tüntetések miatt.



A tartomány másik felében, Motril kikötőjénél mintegy 200 tüntető vonult fel reggel, "Nem a behozatalra harmadik országokból!" feliratú molinó mögött. A bejáratot védő rohamrendőrök lába elé rekeszekből öntötték a paradicsomot. Az akció miatt a komppal érkezett marokkói kamionok órákig nem tudták elhagyni a kikötő területét rakományukkal.



Guadalajarában a gazdák gabonát öntöttek az útra és áthajtottak rajta, Salamancában egy hipermarket előtt az üzletben vásárolt külföldi árukat szórták a földre tiltakozásként.



A katalóniai Pontósnál, a francia határ közelében már 30 órája tartanak az útlezárások, Tarragona kikötőjénél pedig 24 órás lezárás után indult újra a közúti forgalom délután.



A legnagyobb mezőgazdasági érdekképviseletek csütörtökön újból tárgyalóasztalhoz ülnek Luis Planas agrárminiszterrel, hogy előrelépést érjenek el követeléseik teljesítésében.



A COAG, az UPA és az ASAJA szervezetek bejelentették: a madridi mezőgazdasági minisztériumhoz február 21-ére meghirdetett tüntetés mellett február 26-ára is az utcára hívja a gazdákat, amikor Brüsszelben üléseznek az Európai Unió agrárminiszterei.



Az érdekképviseletek közös kiáltványban fejezték ki tiltakozásukat amiatt, hogy az EU-n kívüli országokból importált olcsó mezőgazdasági termékek lenyomják az uniós és spanyol termékek árát, miközben nem felelnek meg az EU-s normatíváknak.



Mint írták, az európai és spanyolországi mezőgazdasági szektor egyre növekvő frusztrációba és nyugtalanságba süllyed a nehéz körülmények és az EU-szabályok által generált, "fullasztó bürokrácia" miatt.



Akcióikkal egy olyan ambiciózus cselekvési tervet követelnek, amely európai, belföldi kormányzati és tartományi szintű intézkedéseket is tartalmaz az aszályból, az ukrajnai háborúból, a közös agrárpolitikából és a munkaügyi kérdésekből adódó problémák kezelésére.