Izraeli-palesztin

Libanoni rakétatámadás ért izraelieket, áldozatok

Megölt egy, és megsebesített nyolc izraelit egy libanoni rakétatámadás az ország északi részén, Galileában - jelentette az izraeli mentőszolgálat szerda délelőtt.



Az izraeli mentőszolgálat egy holttestet talált a Galileában fekvő Cfátban egy eltalált épületben, és nyolc sebesültet vittek kórházba a Libanonból indított rakétatámadás után. Egy ember súlyosan, ketten közepesen, a többiek könnyebben sérültek meg a mentők jelentése szerint.



Cfát önkormányzata bejelentette a piac bezárását, és az iskolai oktatás felfüggesztéséről értekeznek. A cfáti Ziv Kórház közelében is észlelték egy rakéta becsapódását.



Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője arról számolt be, hogy tíz rakétát indítottak Galilea felé Libanonból, és az IDF ellencsapással válaszolt. A rakéták az IDF szerint az izraeli hadsereg északi parancsnokságát, valamint a határ menti kibucokat vették célba.



Az IDF szóvivőjének beszámolója szerint a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban és az övezet középső részein mintegy húsz iszlamista fegyverest öltek meg az izraeli csapatok az elmúlt napon. Egy kommandós egység számos fegyvert, és a Hamász terrorszervezet alagútjainak újabb bejáratait is megtalálta.



Palesztin jelentések szerint a Hán-Júniszban található Nasszer kórházban menedékre lelt, északról kitelepített gázaiak szerda reggel az IDF figyelmeztetései nyomán elhagyták a kórházat.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium szerint az IDF az elmúlt napokban nyomást gyakorolt evakuálásuk érdekében. Az övezet más vidékeiről érkezettek távoztak, de eddig egyetlen beteget sem vittek ki, és az egészségügyi személyzet is a helyén maradt.



A gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok családjainak képviselői a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordulnak, ahol pert indítanak a Hamász vezetői ellen. "Ez nem csak a mi történetünk. Ha nem állítjuk le, akkor holnap az egész világ története lesz" - nyilatkozták Hágába indulásuk előtt az izraeli médiának.



Tüntetők hatoltak be szerda délelőtt a kormányzó jobboldali Likud párt tel-avivi központjába, ahol a padlóhoz ragasztották magukat, kormányváltást, és a harcok beszüntetését követelték.



Az Irányváltás nevű mozgalom aktivistái Benjámin Netanjahu miniszterelnök ottani irodája mellett a jelenlegi kormánnyal szembeni bizalmi szavazást, és új választások kiírását sürgették. A helyszínre érkező rendőrök eltávolították a tiltakozókat.