USA

Kiengedték a kórházból az amerikai védelmi minisztert

Kiengedték a kórházból és folytatja hivatali feladatai ellátását Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere - közölte a Pentagon helyettes-szóvivője kedden.



A védelmi tárca napi sajtótájékoztatóján Sabrina Singh azt mondta, hogy a kezelés nincs összefüggésben daganatos megbetegedésével, ami miatt még decemberben megműtötték. A minisztert vasárnap húgyhólyagprobléma miatt kellett sürgősen kórházba vinni, ami után a közlés szerint nem műtéti beavatkozáson esett át, és intenzív kezelést kapott.



Lloyd Austint januárban a decemberi prosztataműtétje után fellépett komplikációk miatt két hétig ápolták a Washingtonhoz közeli Bethesdában működő katonai kórházban, a Walter Reed Katonai Egészségügyi Központban, ahol ez alkalommal is kezelték.



A védelmi minisztérium kommunikációs illetékese elmondta, hogy Lloyd Austin minden hivatali jogköre felett rendelkezik, de orvosai tanácsára egyelőre otthonról dolgozik, mielőtt a hét végén visszatérhet a Pentagonba.



A miniszter az eredeti tervek szerint kedden Brüsszelbe utazott volna, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatására alakult, 50 országot tömörítő kontaktcsoport ülésén, valamint a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán.



A közlés szerint Lloyd Austin az Ukrajna kontaktcsoport egyeztetését interneten keresztül vezeti majd, míg a NATO tanácskozáson az Egyesült Államokat az ország északatlanti szervezethez delegált nagykövete képviseli.



Lloyd Austin januári kórházi kezelésének körülményei komoly politikai visszhangot keltettek, mert a miniszter 3 napon keresztül a Fehér Ház, így Joe Biden elől is titkolta, hogy kórházi kezelésre szorul, valamint 4 nap után szerzett tudomást a közvélemény is arról, hogy az Egyesült Államok hadseregét irányító kormánytisztviselő nem tudja ellátni feladatát. A 70 éves Lloyd Austin január elsején került kórházba, ahol napokon keresztül intenzív ellátásra szorult.