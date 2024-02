Társadalom

Felmérés: a hollandok legjobban a kibertámadásoktól és az iszlamista terrorizmustól tartanak

A hollandok elsősorban olyan fenyegetésektől tartanak, amelyek közvetlenül érintik a közösséget, és arra számítanak, hogy öt éven belül bekövetkeznek. 2024.02.12 11:59 MTI

A létfontosságú infrastruktúrát, például az energiaellátást vagy a banki szolgáltatásokat érő kibertámadástól és az iszlamista terrorizmustól félnek legjobban a hollandok - derül ki a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hágai székhelyű Clingendael Intézet éves felméréséből.



A kutatás célja, hogy felmérje, hogy a holland lakosság mit tart fenyegetésnek, és mi az, ami reménykeltő számukra a nemzetközi környezetben. A hollandok elsősorban olyan fenyegetésektől tartanak, amelyek közvetlenül érintik a közösséget, és arra számítanak, hogy öt éven belül bekövetkeznek - állapították meg a kutatók.



A fenyegetések listáján a második helyen a hollandiai bevándorló közösségekkel szembeni külföldi kormányzati beavatkozás áll, a harmadik helyen pedig iszlamiszta terrortámadás, illetve a nagyarányú illegális bevándorlás áll. A válaszadók a Kínától való gazdasági függetlenedés következtében esetleg kialakulható jóléti válság miatt aggódnak a legkevésbé, továbbá tekintik fenyegető tényezőként a muszlimok elleni gyűlölet esetleges növekedését.



A felmérés arra is felhívta a figyelmet, hogy az lakosság véleménye az éghajlatváltozással kapcsolatban is elmozdult, és most már inkább abban reménykednek, hogy képesek lesznek alkalmazkodni a változásokhoz.



"A hollandok hisznek abban, hogy célzott beruházások révén előrelépések lesznek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén, ezért annak mérséklése sokkal hátrébb szerepel a listán" - olvasható a kutatásban. A válaszadók a kibertámadások elleni védelem fejlődését, Svédország uniós csatlakozását látják reményt adónak a jövőre nézve.



"Az emberek a közbiztonság tekintetében is sok reményt fűznek a nemzetközi szövetségekhez. Ez vonatkozik Svédország NATO-csatlakozására és a nemzetközi kábítószer-bűnözés elleni küzdelemre is" - nyilatkozta a Clingendael kutatóintézet igazgatója, Monika Sie Dhian Ho a felméréssel kapcsolatban.