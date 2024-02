USA

Ismét kórházba vitték Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert

Január elején komoly botrányt váltott ki, hogy akkori kórházi kezelését, amely intenzív osztályon történt, a miniszter 4 napon keresztül titkolta.

Ismét kórházban ápolják Lloyd Austin, amerikai védelmi minisztert - jelentette be a Pentagon szóvivője vasárnap.



Pat Ryder közlése szerint a minisztert sürgősséggel vitték a Washington melletti Bethesdában működő Walter Reed Katonai Egészségügyi Központba. A miniszter hivatali feladatait az újabb kórházi kezelés idején ellátja, az ehhez szükséges minősített kommunikációs rendszereket magánál tartja - tájékoztatott a szóvivő, hozzátéve, hogy a miniszter-helyettes készen áll arra, hogy szükség esetén átvegye a védelmi miniszteri funkcióval járó feladatokat.



Lloyd Austin az eredeti tervek szerint kedden Európába utazott volna az Ukrajna támogatására alakult nemzetközi kontaktcsoport ülésére, valamint a NATO védelmi miniszteri tanácskozására. Pat Ryder szóvivő azt mondta, hogy egyelőre korai megmondani, hogy a miniszter tud-e utazni.



A Pentagon illetékese hangsúlyozta, hogy a miniszter-helyettest, az egyesített vezérkar főnökét, a Fehér Házat, valamint a Kongresszust is értesítették a fejleményekről.



Január elején komoly botrányt váltott ki, hogy akkori kórházi kezelését, amely intenzív osztályon történt, a miniszter 4 napon keresztül titkolta, és a Fehér Ház is csak 3 nappal a kórházba kerülés után szerzett tudomást arról, hogy a védelmi ügyekért felelős kormánytag nem képes feladatának ellátására. Lloyd Austin január végén tért vissza a Pentagonba, amikor közölte vállalja a felelősséget a történtekért.



A védelmi miniszter még decemberben műtéti beavatkozáson esett át, egy daganatos betegséggel összefüggésben, majd január első napján komplikációk miatt szorult sürgősségi ellátásra. Az újabb sürgősségi ellátás okát hivatalosan nem közölték, sajtóértesülések szerint gyulladás lépett fel.