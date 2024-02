Vasárnapi istentiszteleten nyitott tüzet egy nő a hívőkre Texasban

Texasban szolgálaton kívüli rendőrök lőttek le egy nőt, aki a vasárnapi istentisztelet kezdetén egy templomban tüzet nyitott a hívekre, egy kisgyerek súlyosan megsebesült - közölték a hatóságok Houstonban.



Troy Finner, a texasi nagyváros rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kora délután a spanyol nyelvű istentiszteleten egy közismert templomban, a Lakewood Church-ben történt az incidens. A körülményekről annyi hangzott el, hogy a nővel, aki egy puskából tüzet nyitott, egy 4-5 éves kisgyerek érkezett. A templomban jelen lévő szolgálaton kívüli rendőrök viszonozták a lövéseket, és a támadót halálosan megsebesítették. A lövöldözés során a nővel jött gyermek megsebesült, és válságos állapotban kórházban ápolják. Egy idősebb férfi a lábán sebesült meg.



A tájékoztatón elhangzott, hogy a nő azt kiabálta a lövöldözés közben, hogy bomba is van nála, de a hatóságok nem találtak robbanóeszközt sem a támadó hátizsákjában, sem autójában.



A lövöldözés indítékát egyelőre nem közölték. Az incidens helyszíne, a Lakewood templom lelkipásztora a jól ismert egyházi személyiség Joel Osteen, televíziós evangelista és üzletember.

