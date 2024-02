Illegális bevándorlás

Bakondi György: szembe kell nézni az EU migrációs politikájának eddigi kudarcaival

Reálisan szembe kell nézni az Európai Unió migrációs politikájának eddigi kudarcaival - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatorna műsorában.



Bakondi György úgy fogalmazott: szakítani kell azzal a Soros-tervvel, amely évi egymillió illegális bevándorló beáramlását tartja szükségesnek.



Olyan változás kell, amely a lakosság biztonságát helyezi a középpontba - hangsúlyozta. Hozzátette: fel kell adni azokat a "homályos elképzeléseket", amelyek a migránsok integrációjára vonatkoznak.



Kiemelte, hogy jelentősen nőtt a migránsok száma az Európába vezető mindhárom migrációs útvonalon; különösen a Görögországba irányulón.







A belbiztonsági főtanácsadó kitért arra, hogy az elmúlt héten három súlyos terrorcselekmény történt Európában, mindegyiknek az elkövetője illegális bevándorló volt.



Az intenzív migráció okai között említette a különböző válsághelyzeteket és azt, hogy az embercsempészet komoly bevételt jelent a bűnözői köröknek. Hozzátette, hogy az Európai Unió politikája is "vonzerőt jelent" az útrakelést tervezőknek.



A migrációt befolyásoló körülmények akkor változhatnak meg, ha változás történik az Európai Unió vezető testületeiben, változik az Európai Parlament összetétele - közölte, jelezve, hogy erre a közelgő uniós választások adnak lehetőséget.



Bakondi György felidézte, hogy az Európai Unió elfogadta a migrációs paktumot, amely a többi között tartalmazza az illegális bevándorlók kvóták szerinti elosztását az uniós tagállamokban.



Megjegyezte, hogy az európai és a magyar baloldali pártok korábban azt mondták, nincs ilyen elképzelés. "Most már le is van írva, hogy van kvóták szerinti elosztás" - emelte ki.



Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számára a legfontosabb az emberek biztonsága, a külső határok őrizete. E nélkül nem lehet belső biztonságról beszélni - mondta.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország különbséget tesz a háború és az üldöztetés elől menekülők, valamint a szervezett bűnözői csoportok által a "határhoz szállított, jogszabályokat semmibe vevő, ismeretlen személyazonosságú" migránsok "beáramlása" között.



Magyarország a Hungary Helps Program keretében a lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a válsághelyzetben lévőknek - jegyezte meg Bakondi György, megerősítve: a kormány álláspontja az, hogy segítséget nyújt, ahol baj van, hogy "ne a bajt hozzuk be Európába".