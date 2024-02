Tragédia

Két ember kritikus állapotban került kórházba egy spanyol vidámparki baleset után - videó

Válságos állapotban szállítottak kórházba két sérültet a kelet-spanyolországi Tarragona közelében található Port Aventura vidámparkból, ahol fa dőlt egy hullámvasútra vasárnap.



A park üzemeltetőjének közleménye szerint a rendkívül szeles időjárás okozta a balesetet. A hullámvasút közelében álló fa ágai rázuhantak a kocsik utasaira.



A szerencsétlenségben 14-en sérültek meg. A két súlyos állapotú sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba, rajtuk kívül még hárman szorulnak kórházi ellátásra.



A Tomahawk nevű látványosságot a hatósági vizsgálat idejére lezárták, de a vidámpark továbbra is üzemel.



Az El País című napilap úgy tudja, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a park több játéka biztonsági okokból nem üzemelt a nap folyamán, ám a Tomahawkot nem zárták be kis mérete és enyhébb kanyarjai miatt, de az az oka annak is, hogy inkább kisgyerekes családok használják.



Nem ez az első baleset ezen a hullámvasúton, 2009-ban egy vidámparki alkalmazott meghalt, miután a karbantartási munkálatok közben az egyik vagon elgázolta.