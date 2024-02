Botrány

Új boncolási kép bizonyítja, hogy Jeffrey Epstein nem öngyilkos lett

A testvér, Mark Epstein azzal érvelt, hogy a korábban nem közölt kép ellentmond a hivatalos történetnek az elítélt pedofil haláláról. 2024.02.11 09:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jeffrey Epstein testvére nyilvánosságra hozott egy korábban nem közölt boncolási fotót, amely szerinte azt bizonyítja, az elítélt gyermekkereskedő nem követhetett el öngyilkosságot a börtöncellájában.



Mark Epstein a fotóról és más bizonyítékokról Megan Kelly amerikai podcast műsorvezetőnek adott pénteki interjújában beszélt. A horrorisztikus képen egy nagy vörös heg látható az elhunyt pedofil nyakának közepén, ami a testvére szerint ellentmond a hatóságok azon jelentéseinek, miszerint a férfi felakasztotta magát a New York-i börtöncellájában.



Ha Jeffrey Epsteint a felső ágyon lógva találták volna meg, ahogyan arról beszámoltak, a testvére szerint a kötélnyomoknak az álla alatt és a füle mögött kellett volna felfelé haladniuk. "A kép alapján a nyakán lévő kötélnyom inkább a nyakának közepén van, és egyenesen hátrafelé halad" - mondta. "Egy akasztásnál a kötél a nyakon elöl nagyon magasan van, mert az ember belesüllyed a hurokba."



Jeffrey Epsteint 2019-ben holtan találták a cellájában a New York-i Metropolitan Correctional Centerben, miközben szexkereskedelem vádjával várt a tárgyalásra. Halálát a város vezető orvosszakértője öngyilkosságnak minősítette. Egy Epstein családja által felfogadott orvos, aki jelen volt a boncolásnál, azt állította, hogy egyes bizonyítékok, köztük a többszörös nyaktörések arra utalnak, hogy meggyilkolták.



A hivatalos megállapításokkal kapcsolatos kételyek felerősítették azokat a találgatásokat, hogy Epsteint azért ölték meg, hogy megakadályozzák az ügyfelei között szereplő gazdag és politikai befolyásos emberek esetleges leleplezését. A múlt hónapban nyilvánosságra hozták a pedofil egyik állítólagos áldozatát érintő ügy korábban lezárt bírósági dokumentumait, de azok nem tartalmaztak olyan bombasztikus információkat, amelyekre egyes megfigyelők számítottak.



Mark Epstein azt találgatta, hogy a börtönnek abban a részében, ahol a testvérét tartották fogva, egy másik rab ölte meg. A kormányhatóságok szerint az említett részleg kamerája nem működött Epstein halálának éjszakáján, és a hatóságok nem voltak hajlandóak kiadni a szárnyon kívüli kamera felvételeit, sem pedig felfedni a többi rab személyazonosságát.



"Minden kérdésemre csak annyit kaptam tőlük, hogy "alapos vizsgálat után megállapítottuk, hogy öngyilkosság történt"" - mondta Mark Epstein. "Minden kérdésemre ezt a választ kaptam." Azt állította, hogy nem követték a szokásos nyomozati gyakorlatot, például nem hagyták a holttestet a helyén, amíg az orvosszakértő meg nem érkezett.



Mark Epstein kérdéseket vetett fel a bátyja lábáról készült boncolási fotóval kapcsolatban is, amelyen nem voltak hullafoltok, ellentétben a testéről szóló hivatalos állításokkal. "Ha valóban ott lógott volna, akkor a lába tele lenne ilyen foltokkal."