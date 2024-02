Gazdagság

Romániában rekordméretű bírságot szabtak ki négy áramkereskedelmi cégre piaci manipulációk miatt

A román energiapiaci szabályozó hatóság (ANRE) együttesen több mint 537 millió lejes (40,8 milliárd forint) bírságot szabott ki négy áramkereskedő cégre a nagybani piac tiltott manipulálása miatt - jelentette be a hatóság pénteken.



Az ANRE a román áramtőzsde (OPCOM) feljelentése alapján indított vizsgálatot, és megállapította, hogy a négy kereskedő úgynevezett "wash trade" módszerrel manipulálta az árakat, vagyis egymásnak adtak el, majd azonnal vissza is vásároltak jelentős mennyiségű energiát, hogy a nem létező üzleti forgalommal növekvő kereslet látszatát keltsék, és így felverjék az árakat.



A legnagyobb bírásgot, csaknem 364 millió lejt a Tinmar Energy Rt.-nek kell kifizetnie. A Nova Power & Gas Kft.-t 100 millió lejre, a Freepoint Commodities Europe Kft.-t 22,9 millió lejre bírságolták. Valamennyien az EFT Furnizare Kft.-vel bonyolítottak le több A-B-A típusú tranzakciót, amelynek 50,5 millió lej bírságot kell befizetnie a román állami költségvetésbe.



A román sajtó szerint a bírságokat az üzleti forgalom arányában szabta ki az energiahatóság, a szankciók az árbevétel 3-7,5 százalékát teszik ki. Az energiapiac manipulálásáért együttesen kiszabott több mint 100 millió eurónak megfelelő bírság rekord az ANRE történetében.



A küszöbönálló bírságolásról elsőként hírt adó Hotnews.ro kedden azt írta: olyan kereskedőkről van szó, amelyek hatalmas extraprofitra tettek szert a 2022-es energiaválság idején. A lap szerint a kevesebb mint 100 alkalmazottat foglalkoztató Tinmar Energy 2022-ben 157 százalékkal növelte forgalmát az előző évhez képest, nyeresége pedig 266 százalékkal 523 millió lejre emelkedett. A Nova Power profitja 912 százalékkal nőtt 2022-ben, és elérte 230 millió lejt. Közös üzleti partnerük, az alig öt fizetett alkalmazottal rendelkező EFT Furnizare 51 millió lej tiszta nyereséggel zárta a 2022-es évet, ami 821 százalékos növekedés 2021-hez képest.



"Aki törvénysértő módon befolyásolja az energiapiacot, azt példás módon felelősségre kell vonni. A négy cégre kiszabott 537 millió lejes, rekordméretű bírság világos figyelmeztetés mindenki számára, aki azt tervezné, hogy a törvényt megsértve növelje profitját" - mutatott rá Sebastian Burduja energiaügyi miniszter pénteken kiadott közleményében.



A Tinmar Energy azzal védekezett, hogy az áramtőzsdén tett eladási és vételi ajánlatok névtelenek, tehát a licit résztvevőinek a zárásig nincs tudomásuk arról, kivel üzletelnek, az alig 12-14 szereplős román áramtőzsdén pedig szinte lehetetlen, hogy az a négy cég, amely elad és vásárol is energiát, elkerülje az A-B-A típusú tranzakciókat. A cég jelezte: bírósághoz fordul az ügyben.