Politika

Kreml: több tucatnyi külföldi kérelem érkezett Putyin-interjúra

A Kreml az elmúlt napokban többtucatnyi megkeresést kapott a világ nagy médiumaitól, amelyek interjút kívánnak készíteni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte Dmitrij Peszkov államfői szóvivő pénteken újságírókkal.



Peszkov szerint azt követően, hogy nyilvánossá vált: Tucker Carlson amerikai televíziós személyiség elnöki interjúlehetőséget kapott, egyebek között az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Ausztrália médiája részéről érkezett hasonló kérelem Moszkvába. A szóvivő köszönetet mondott a külföldi sajtónak az orosz elnök iránti érdeklődéséért, hozzátéve, hogy "nyilvánvaló okokból" most nem lesz több interjú, de a Kreml - a jövőre való tekintettel - minden kérést szem előtt tart.



Azt mondta, hogy diplomáciai csatornákon keresztül nem érkezett reagálás a Putyin és Carlson közötti beszélgetésre, hozzátéve hogy ilyennel nem is számoltak. Kijelentette, hogy a Kreml nem lát "hisztériát és pánikot" az Egyesült Államokban a Putyin-interjú után. Hangot adott véleményének, hogy idővel az elnöki interjút nagyon alaposan tanulmányozni fogják.



"Szeretnénk, ha minél több olvasó és néző megismerné államfőnk interjúját" - mondta Peszkov.



Közölte, hogy az amerikai újságíró nem egyeztette előre kérdéseit a Kremllel, hozzátéve, hogy az ilyesmi nem is gyakorlat az elnöki apparátusnál.



Carlson amerikai idő szerint csütörtök este tette közzé honlapján és több online platformon az orosz vezetővel készített kétórás interjúját. Mintegy 11 óra alatt a videó megtekintésének száma az X-en meghaladta a 80 milliót, a YouTube-on pedig a 3,8 milliót. A Kreml honlapja is képpel és szöveggel közzétette az interjút.



Vlagyiszlav Davankov, az Új Emberek párt államfőjelöltje, az orosz parlament alsóházának alelnöke pénteken felhívást intézett az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) vezetőjéhez, Andrej Lipovhoz, amelyben az X blokkolásának feloldását kéri, tekintettel arra, hogy az exkluzív Putyin-interjú ott jelent meg.



"Maga az a tény, hogy egy ilyen interjút tett közzé, azt bizonyítja, hogy az X közösségi hálózat az információterjesztés semlegességéhez tartja magát. És ez a legjobb indok arra, hogy végre feloldják a korábbi Twitter blokkolását Oroszországban" - hangsúlyozta Davankov, pártjának sajtószolgálata szerint.



"Úgy látjuk, hogy a tulajdonosváltás után megváltozott a közösségi hálózat politikája. Elon Musk még a nevét is megváltoztatta. Eltávolították az Oroszországban tiltott tartalmak több mint 90 százalékát, megszüntették orosz államférfiak, minisztériumok és szervezetek hivatalos fiókjainak blokkolását. Még a Biztonságos Internet Ligája is támogatta a blokkolás feloldását" - tette hozzá.

President Putin :



"Canada brought a World War II Nazi into parliament and applauded him. How can this be imagined?"

pic.twitter.com/ndT7UBzCL3 — Nabeel Shah (@nabeel_AMU) February 9, 2024

"A nyugati társadalom hosszú évek óta egy információs buborékban élt, amelyet az egyik borzalmat a másik után felfestve a +szabad+ média módszeresen felfújt, és megfosztotta Oroszországot attól a lehetőségtől, hogy elmagyarázza álláspontját. Most ez a buborék végre kipukkadt" - jelentette ki a TASZSZ-nak nyilatkozva Alekszandr Hinstein, az alsóház tájékoztatáspolitikai bizottságának vezetője.