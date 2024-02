Fenyegetés miatt fokozták a biztonsági intézkedéseket Izrael hágai nagykövetsége körül, a környéket lezárták, a helyszínre robbanóanyag-szakértők érkeztek - jelentette be Jan van Zanen hágai polgármester pénteken, az Omroep West holland hírportálnak nyilatkozva.



Hangoztatta, hogy "a fenyegetést nagyon komolyan kell venni". Hozzátette: további intézkedésekre is szükség van, de azok jellegéről nem kívánt nyilatkozni.



Még nincs döntés arról, hogy a most bevezetett intézkedések meddig maradnak érvényben.



Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen fenyegetésről van szó.



Van Zanen azt is elmondta, hogy a városvezetés kapcsolatban áll a nagykövetség környékén található szervezetekkel, amelyeket szintén érintenek az extra biztonsági intézkedések.



A Gázai övezetben zajló izraeli-palesztin fegyveres konfliktus Hollandiában is feszültségeket okoz. Az ENSZ Nemzetközi Bíróságának otthont adó hágai Békapalota előtt januárban több csoport tüntetett Izrael ellen a Dél-Afrika által benyújtott népirtási vádakkal kapcsolatban. Korábban a védelmi minisztérium épületére vörös festéket öntöttek, tiltakozva az ellen, hogy Hollandia F-35-ös vadászgépek alkatrészeit szállítja Izraelnek.

