Demonstráció

A Róma körüli földeken gyülekeznek a tüntető olasz gazdák

Olasz zászlókkal és Európa-ellenes transzparensekkel gyülekeznek a Róma körüli mezőkön a gazdatüntetők, akik nagyszabású megmozdulást terveznek, miközben a hatóságok engedélye alapján, rendőri felvezetéssel négy traktor vonulhatott végig a városközponton pénteken.



A gazdák traktorjaikkal egyebek mellett elhaladtak a Colosseum előtt, ahol a gyalogosok megtapsolták őket. Az egyik traktorra erősített táblára azt írták, hogy mezőgazdaság nélkül nincsen élet és nincsen jövő.



A traktorok rövid időre megálltak a Circus Maximusnál is, ahol az Agrár Felszabadulás nevű gazdacsoport egyik vezetője Salvatore Fais azt mondta, addig nem távoznak a Róma körüli mezőkről, amíg a kormány nem fogadja őket. Terveik között szerepel, hogy a várost övező körgyűrűn is felvonuljanak.



A jelképes traktorfelvonulás a korábban meghirdetett, nagyobb demonstrációt helyettesítette, amelyet azonban a hatóságok nem engedélyeztek.



A négy traktor a város határából, a Nomentana-országút menti mezőkről indult el több száz másik traktor dudálása mellett. A réteken felállított hangosbemondókból az olasz himnusz és Toto Cotugno egykori ismert slágere, az Olasz vagyok harsogott. "Traktorforradalom!" - skandálták a gazdák.



A városba bevezető Nomentana "római kapujában" péntekre már csaknem hétszáz traktor sorakozott fel. A gazdák napok óta a mezőkön töltik az éjszakát. Hoztak magukkal mezőgazdasági gépeket, szalmabálákat is, a traktorokat olasz nemzeti színű zászlókkal fedték be. A transzparensekre azt írták, "A mezőgazdaság az élet! Gazdák nélkül nincsen táplálék! Műhús, tücskök, sáskák és giliszták, jó étvágyat Európa!". Több táblán is durvább szavakkal mondtak véleményt az Európai Unióról.



Nazzareno Boccitto a Nomentanón várakozó tüntetőcsoport egyik vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az ország minden részéből folyamatosan érkeznek a gazdák. "Azért jöttünk, hogy reklamáljunk: munkánkra, fáradalmas életünkre felhívjuk a figyelmet. Ez az európai közösség térdre kényszerít, nem enged bennünket termelni, elveszi, megtagadja tőlünk a jövőt. Tehát jogainkat követeljük a munkavégzéshez, az élelmiszertermeléshez, hiszen mi látjuk el táplálékkal az embereket és a közösségeinket" - hangsúlyozta.



Úgy vélte, részben a globalizációra való kényszerítés vezetett a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéhez, amelyben az agrárvállalkozókra lassan semmi szükség nem lesz. "A globalizáció kegyetlen: azt is meg akarják mondani az embereknek, mit egyenek" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy nem akarnak eredmény nélkül hazatérni: "mi a magunk részéről mindent megteszünk, a végsőkig harcolunk. Én gazdának születtem és gazdaként halok meg".



A hatóságok hangoztatták, hogy egyelőre nem nyitják meg több száz traktor előtt Róma kapuit közbiztonsági és forgalmi okokból.

Holy cow!



Angry Italian farmers have joined their European counterparts in protest against climate tyranny, which has spread across the country for several days.



Take a listen to the beautiful sound of honking.



Earlier today, Belgian and Dutch farmers teamed up and effectively... pic.twitter.com/bgkxliLawB — Vigilant News (@VigilantNews) February 2, 2024

Italian farmers protesting against the European Union and national agricultural policies have driven their tractors into the capital Rome. pic.twitter.com/GLu66Qgyt2 — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 9, 2024